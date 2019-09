Tuberculose: un moyen d'action contre la résistance aux traitements identifié

C'est la principale cause dans le monde de décès par maladie infectieuse: la tuberculose touche aujourd'hui un quart de la population mondiale, elle est responsable d'au moins 1,3 millions de décès par an et, surtout, elle est de plus en plus résistante aux traitements classiquement utilisés pour la combattre.

Une étude de la Rutgers New Jersey Medical School qui vient d'être publiée dans la revue scientifique The Proceedings of the National Académie des sciences (PNAS) vient d'identifier un mécanisme qui provoque la tolérance de la bactérie aux médicaments (la tolérance au médicament désigne la diminution de la réaction à des doses constantes répétées d’un médicament ou la nécessité d’augmenter les doses pour maintenir un effet constant). Il s'agit de mutations génétiques codées mais rapidement réversibles de la bactérie Mycobacterium tuberculosis qui pourraient être utilisées pour mettre au point de nouveaux médicaments permettant de soigner efficacement la tuberculose pharmacorésistante.

Une forme réversible de tolérance

Cette étude révèle que des mutations d'un gène de la bactérie Mycobacterium tuberculosis produisent une forme réversible de tolérance de cette bactérie à la plupart des médicaments de première intention pour traiter la tuberculose.

"En découvrant ces mutations, nous avons cerné une cause génétiquement manipulable de la tolérance aux médicaments et c'est une occasion unique de trouver de nouveaux traitements efficaces contre les organismes qui résistent à ces médicaments, ce qui pourrait accélérer la mise au point de nouvelles prises en charge de la tuberculose", explique David Alland, un des auteurs de cette étude.

Une bactérie "dormante" dans le système immunitaire de l'hôte

Son équipe pense que la capacité de la bactérie à résister aux traitements est liée au fait que celle-ci reste "dormante" dans le système immunitaire de l'hôte, ce qui lui permet de s'adapter à son environnement et de devenir temporairement résistante aux thérapies traditionnelles.

"Si nous voulons vaincre cette maladie, nous devons trouver des traitements efficaces pour la tuberculose pharmaco-résistante, et nous devons le faire maintenant", ajouté David Alland. Malgré des décennies d'efforts pour enrayer la contagion, la longueur et la complexité du traitement de la tuberculose constituent un obstacle majeur aux efforts pour contrôler cette maladie : la plupart des cas de tuberculose doivent être traités pendant 6 mois et les rechutes sont assez courantes (20% environ des patients).