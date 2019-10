Alimentation : lors d'un coup de fatigue mieux vaut opter pour un snack sain

Il commence à se faire tard, vous n’avez pas encore eu le temps de dîner, vous sombrez dans la fatigue mais avez encore du travail à terminer, alors vous tendez la main vers le premier paquet de chips que vous trouvez dans l’espoir que celui-ci vous apporte du réconfort et vous rebooste au passage. C’est un phénomène classique, dont chacun a déjà fait l’expérience. D’autant plus les personnes travaillant de nuit, ou en horaires décalés, qui peinent à garder un rythme alimentaire stable et sain. Pourtant, si l’épuisement nous pousse souvent à avoir envie de gras et de sucre, récompenses rapides, des snacks sains tels que des smoothies ou des barres protéinées seraient bien meilleurs pour lutter contre la fatigue. D’après une nouvelle étude parue dans l’Abstract Journal of Lifestyle Medicine, Les personnes suivant un régime alimentaire riche en graisses saturées dormiraient plus mal.

Alors qu’elle travaillait d’arrache pied à des heures tardives, Maryam Hamidi, scientifique en nutrition et chercheuse au WellMD Center de Stanford en Californie (Etats-Unis), a commencé à rêver de malbouffe. “J'ai commencé à remarquer ces sachets de croustilles dans mon bureau. Je n'avais pas eu envie de chips depuis mes années d'université. Un jour, j'ai pris un sachet. Puis un Coca light. Puis j'ai pris un deuxième sachet, puis un troisième. Je m'amusais bien. Je me souviens d'avoir pensé : ‘C'est génial. Je devrais faire ça plus souvent’. Je n'avais jamais mangé trois sachets de chips à la fois. Mais je n'avais jamais été privé de sommeil comme à ce moment là.”

Etonnée par ses propres réactions, la chercheuse a voulu étudier l’impact de l’alimentation sur les niveaux de privation de sommeil. Ces collègues et elle ont donc analysé les résultats d’un sondage sur le mieux-être auquel 245 médecins de Stanford avaient répondu en mars 2016. Ils ont ainsi pu observer que ceux qui suivaient un régime alimentaire riche en graisses saturées et en sucre présentaient des scores accrus de déficience liée au sommeil.

Manger des légumes pour booster son cerveau

Ainsi, manger plus de légumes et réduire sa consommation de sucre et de gras saturés pourrait aider un cerveau et un corps épuisé à mieux fonctionner. C’est pourquoi, selon Myriam Hamidi, les employeurs, notamment dans le secteur médical où beaucoup de personnes travaillent de nuit, devraient s’assurer que leurs salariés aient accès à des aliments tels que des fruits, des légumes, des smoothies ou encore des barres protéinées.

“Augmenter l'accès des médecins à des collations (saines) près de leur lieu de travail et créer un milieu de travail offrant de nombreuses options (saines) peut aider à réduire leur fatigue diurne. Cela pourrait augmenter les niveaux de concentration et améliorer la qualité des soins aux patients”, avance-t-elle.

Il y a quelques mois, une étude parue dans le Journal of Neuroscience avait démontré que les personnes fatiguées avaient plus tendance à avoir envie d’aliments malsains pour la santé, car une altération du fonctionnement cérébral donne envie de sucre ou de nourriture riche en graisses, en graisse saturées ou en sodium.

Parmi les snacks particulièrement mauvais pour la santé, surtout au niveau de leur apport en sel, et pourtant très populaires, on compte par exemple les paquets de mini chorizos de 200 grammes (pour 100 grammes consommés, l’apport en sel est de 4 grammes), les Pringles, les cacahuètes, les Bâtons de Berger mini, les Coraya ou encore les Monster Munch.