Chrono-alimentation

La raison : elles disposaient de moins de XPA (xeroderma pigmentosum group A), une enzyme impliquée dans la régénération des tissus abîmés par les rayons UV. Le cycle de production de XPA était en réalité décalé, et le pic de production n’intervenait pas au bon moment, c’est-à-dire à celui de l’exposition solaire. Mais ce n’est pas la seule découverte. L’étude a également montré qu’environ 10 % des gènes liés à la peau pourraient être affectés dans leur rythme biologique.

Rien ne remplace la crème solaire, indispensable l'été. Mais en considérant que les résultats observés sur la souris s’appliquent à l’homme, les horaires des repas peuvent donc aussi s'avérer importants en période de vacances pour préserver la santé de sa peau, et aider les plus fragiles. Et même s’il ne s’y appliquent finalement pas, d’autres études ont montré l’intérêt sur la santé de manger à horaires réguliers et fixes, notamment pour éviter la prise de poids et les maladies liées à l’alimentation (diabète, maladies cardio-vasculaires, etc.).