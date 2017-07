Eviter les en-cas

La fréquence des repas influence la prise de poids

Une étude américaine montre qu'une période de jeûne très longue entre le dîner et le petit-déjeuner se traduit par un faible IMC.

« Petit-déjeuner de roi, dîner de prince et souper de pauvre ». Nos grand-mères avaient-elles déjà tout compris à la chrononutrition ? Une étude de l’université de Loma Linda (États-Unis) le suggère.

Les résultats confirment en effet qu’un repas copieux le matin permettrait de maintenir un indice de masse corporelle (IMC) bas. Pour assurer l’efficacité d’un régime efficace à long terme, il faudrait privilégier une alimentation conséquente le matin, moins copieuse le midi, et légère le soir.





Un ou deux repas par jour

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé l’IMC et les habitudes alimentaires de plus de 50 000 adultes américains et canadiens âgés de plus de 30 ans. Ils se sont en particulier penchés sur le nombre de repas qu’ils prenaient par jour – en comptant les en-cas comme des repas –, la durée entre le repas du soir et celui du matin, la prise ou non de petit-déjeuner, ou encore le volume des repas.

Ils en ont tiré plusieurs schémas significatifs : les personnes qui ne font qu’un ou deux repas par jour ont un IMC plus faible que le reste de la population. À l’inverse, celles qui se restauraient plus de 3 fois, en-cas compris, avaient un IMC plus élevé.