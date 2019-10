Des chercheurs découvrent un virus d’un nouveau type

L’homme a découvert les virus au cours 19e siècle. Depuis, les recherches ont permis de mieux comprendre les origines de ces particules infectieuses. Au Japon, une équipe de scientifiques a découvert une nouvelle forme de virus, qui en dit beaucoup sur leurs évolutions. Ils ont publié leurs résultats dans la revue Infection, Genetics and Evolution.

Les virus évoluent dans le temps

Les virus peuvent contaminer des humains comme des plantes. Ils sont constitués de matériel génétique enveloppé dans une structure protéique. Une fois dans un organisme, le virus est capable de se dupliquer. Au fur et à mesure du temps, les virus évoluent : ils perdent certaines fonctions, en gagnent d’autres, certains meurent, d’autres survivent et deviennent très résistants.

"Un mystère de l'évolution virale"

Dans cette recherche, les scientifiques japonais, de l’université d’agriculture et de technologie de Tokyo, ont étudié des porcs, car la mutation des virus est plus rapide chez cette espèce animale. Ils sont fréquemment touchés par l’enterovirus G, mais les chercheurs ont découvert qu’il existe une nouvelle forme de ce virus. "Le virus recombiné que nous avons découvert n’a pas de protéine structurelle, explique le directeur de l’étude Tetsuya Mizutani, cela veut dire qu’il ne peut pas produire de particule virale." L’enveloppe protéique des virus serait nécessaire à la formation des particules virales, qui sont elles indispensables pour qu’ils puissent contaminer d’autres cellules. Si le virus n’en produit pas, il ne peut pas non plus se dupliquer. Les chercheurs supposent que ce nouveau virus serait lié à un autre qui lui permettrait de pénétrer les cellules. Pour l’heure, le processus complet reste inconnu, les chercheurs parlent d’un "mystère de l’évolution virale". "Nous sommes peut-être face à un système entièrement nouveau d’évolution des virus", commente le professeur Mizutani.