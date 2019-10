Manger des champignons réduirait les risques de cancer de la prostate

Des champignons comme remède du cancer. Un groupe de chercheurs Japonais a publié une étude démontrant que la consommation régulière de champignons pourrait réduire le risque de cancer de la prostate. Leurs résultats, relayés par l'International Journal of Cancer, suggèrent pour la première fois qu'il existerait un lien entre la consommation de champignons et la prévention du cancer de la prostate.

Des risques qui diminuent de 8 à 17%

Pendant treize ans, les scientifiques ont suivi 36 499 Japonais, âgés de 40 à 79 ans, afin de connaître leurs habitudes de consommation. Au terme de leur étude, ils ont conclu que les hommes de plus de 50 ans consommant des champignons une à trois fois par semaine, verraient respectivement leurs risques diminuer de 8 à 17 % par rapport à ceux n’en mangeant quasiment pas. Ces valeurs resteraient identiques, indépendamment de la consommation de viande, de produits laitiers ou de fruits et légumes des personnes.

Selon la docteure Shu Zhang, de l’université de santé publique de T?hoku, qui a mené l’étude, “le lien entre la consommation de champignons et l'apparition du cancer de la prostate chez l'homme n'a jamais été examiné auparavant, c’est la première étude de cohorte à le faire. Les champignons sont une bonne source de vitamines, de minéraux et d'antioxydants, en particulier l’ergothionéine”, un acide aminé présent dans différentes variétés de champignons. Selon les chercheurs, une alimentation pauvre en ergothionéine pourrait entraîner une inflammation chronique de certaines cellules et potentiellement déclencher certains cancers. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le cancer de la prostate est le deuxième cas touchant le plus d'hommes, derrière le cancer du poumon.