Des particules de plastique retrouvées dans le thé

Comment préférez-vous le thé ? Avec ou sans plastique ? D’après une étude parue dans ACS Environmental Science &Technology, les sachets de thé en plastique, lorsqu’ils sont chauffés, diffusent des nanoparticules dans la boisson. Ce type d’emballage, fait avec du nylon ou polytéréphtalate d’éthylène, remplace parfois les traditionnels sachets en papier.

New research from #McGill finds some teabags may be steeping plastic particles into your chai. ?? #microplastics #nanoplastics https://t.co/4VAnHOLXpf — McGill University (@mcgillu) September 25, 2019

Plus de 11 milliards de nanoplastiques avec un seul sachet

Les chercheurs de l'université canadienne McGill ont analysé 4 sachets de thé en plastique de marques différentes. Ils les ont d’abord ouverts puis vidés de leur contenu et lavés. Les petits sacs ont ensuite été chauffés pendant 5 minutes à des températures similaires à celles auxquelles ils sont exposés lors d’une utilisation normale. Grâce à un microscope électronique, ils ont constaté qu’un seul de ces sachets peut libérer jusqu’à 11,6 milliards de microplastiques et 3,1 milliards de nanoplastiques, dont la taille est inférieure à 100 nanomètres. D’après les scientifiques, ces niveaux sont largement supérieurs à ceux constatés dans d’autres types de produits alimentaires. Une tasse de thé contiendrait entre 13 et 16 microgrammes de particules de plastique.

Quelles conséquences pour l’homme ?

Pour l’heure, les chercheurs ne savent pas quels sont les effets de ces particules sur l’organisme humain. Ils ont analysé leurs conséquences sur des crustacés d’eau douce, les daphnies. Elles ont été exposées à des quantités variables de micro et nano plastiques contenus dans les sachets de thé. Les daphnies ont survécu mais elles avaient des anomalies anatomiques et comportementales. Avant de connaître les risques précis pour la santé humaine, mieux vaut abandonner les sachets en plastique et privilégier ceux en papier voire même le thé en vrac !