Opéré de la cataracte, ce bébé de 7 mois voit pour la première fois - vidéo

Le moment où il a vu le monde pour la première fois, Theo Bennett, Britannique âgé à l’époque de 7 mois, ne s’en souviendra probablement pas. Pourtant, il restera à jamais gravé dans l’esprit de ses parents.

Une baisse de l’acuité visuelle

Le petit Theo est en effet né avec une cataracte congénitale, une maladie oculaire affectant la vision des deux yeux. Jusqu’à son opération, Theo voyait flou et distinguait avec difficulté les formes, la lumière et les couleurs. En cause : un défaut du cristallin, une lentille qui permet le passage des rayons lumineux et projette l’image de l’objet regardé sur la partie centrale de la rétine. En cas de cataracte, le cristallin devient progressivement opaque, ce qui fait baisser l’acuité visuelle.

Interrogée par le Daily Mail, Lois, la mère de Theo, âgée de 35 ans, explique avoir détecté le trouble oculaire dont souffrait son fils alors qu’il était âgé de 6 mois.

Quelques semaines après que le diagnostic a été posé, le petit garçon a subi une opération chirurgicale pour enlever ses cristallins défectueux et les remplacer par des cristallins artificiels. L’opération, qui a duré cinq heures, s’est déroulée avec succès en octobre dernier.

Deux semaines plus tard, il a été équipé d’une paire de lunettes correctrices. C’est à cet instant que son papa, Joseph, 37 ans, l’a filmé. Dans cette vidéo, on peut voir le petit Theo appréhender le monde pour la première fois et découvrir avec netteté le visage de son père.

"Quand il a mis les lunettes, il m'a regardé avec un grand sourire et on pouvait le voir regarder autour de lui, ça fond le cœur parce que tu penses : 'il peut te voir maintenant'", raconte son père. "C'était incroyable, nous l'avons emmené se promener cet après-midi et il était évident qu'il observait le monde qui l'entourait comme il ne l'avait jamais fait auparavant.

Aujourd’hui, Theo a 18 mois et est en pleine santé. Il a subi une nouvelle opération en juin pour pour nettoyer les cellules collées aux cristallins artificiels. "Maintenant, nous avons ce petit garçon qui court dans le salon, pourchassant les chatons et quand nous allons au parc, il adore le toboggan."