L'une des premières causes de cécité

La cataracte n’est plus une fatalité

77 jours, c'est le délai d'attente moyen pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmologue. Ce délai peut même atteindre 7 mois dans certains départements, voire un an chez certains praticiens. Or les problèmes de vue accompagnent toute la vie. Souvent avec des solutions simples qui sont malheureusement tardives. En grande partie en raison de la difficulté d’obtenir un rendez-vous chez le spécialiste. C’est le cas de la cataracte qui pourtant se soigne facilement, même s’il s’agit d’une des causes les plus fréquentes de cécité – 20 millions d’aveugles dans le monde.

jayzynism/epictura jayzynism/epictura

Publié le 25.10.2017 à 15h04 A A Mots-clés : vue cataracte vision cécité