Sommeil : 7 raisons pour lesquelles dormir nu est bon pour la santé

Dormir nu est agréable, la plupart des gens sont d’accord sur ce point. Et pourtant, seuls 10% des Français franchissent le cap. Peut-être changeront ils d’avis en apprenant sept raisons scientifiques pour lesquelles passer la nuit dans son plus simple appareil est bénéfique pour la santé.

1/ Ca aide à s’endormir plus vite

En vous endormant nu, vous aurez plus de chance de vous endormir vite. La température corporelle est l’une des clés du bon fonctionnement du rythme circadien ou horloge biologique. Elle change au fil de la journée, diminuant petit à petit au cours de la soirée. C’est l’une des raisons pour lesquelles vous commencez à avoir des coups de mou à partir d’une certaine heure. Dormir nu vous permettra de faire baisser votre température corporelle plus vite, vous aidant ainsi à sombrer dans les bras de Morphée plus rapidement. A bas donc les chambres surchauffées et les pyjamas.

2/ C’est bon pour la peau et les cheveux

Cette fameuse diminution de la température corporelle n’a pas pour seul avantage de vous aider à dormir vite, elle stimule également une hormone anti-âge, la mélatonine. Celle-ci régénère les cellules et améliore ainsi la qualité de la peau et des cheveux.

3/ Ca permet d’éviter des infections

Oublier ses vêtements permet au corps de respirer et donc de diminuer la transpiration, l’humidité et par conséquent la production de bactéries et d’infections, surtout vaginales pour les femmes. Car rappelons que le vagin est un environnement chaud et humide, ce qui en fait l'endroit idéal pour la prolifération des bactéries. Dormir nue peut donc aider à réduire le risque de mycoses en permettant à une partie de la chaleur et de l'humidité du vagin de s'échapper pendant la nuit. Concernant le lit, privilégiez des draps en coton aux matières synthétiques, qui respirent moins bien.

4/ C’est mieux pour la planète

Qui dit nudité, dit plus de pyjama et donc moins de lessive et de l’eau économisée. En toute logique.

5/ C’est bon pour la libido

On s’en serait douté, dormir nu peut donner des idées à votre partenaire et aider à raviver/maintenir la flamme. Selon un sondage mené au Royaume-Uni en 2014 auprès d’un millier de couples mariés, 57% de ceux qui dormaient nus se disaient "extrêmement heureux" de leur couple contre 48% qui préféraient dormir en pyjama. "Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent affecter le succès d’une relation mais un facteur très important est l’environnement de la chambre à coucher", rappelait Stephanie Thiers-Ratcliffe, chercheuse ayant participé à l’étude.

6/ C’est bon pour pour la fertilité masculine

En 2018, des chercheurs ont découvert, après une étude menée sur 656 hommes, que ceux qui portaient des boxers produisaient plus de spermatozoïdes que ceux qui portaient des sous-vêtements plus ajustés. Sans doute car des sous-vêtements relativement amples aident à garder les testicules au frais. Au contraire, des températures élevées dans le scrotum peuvent affecter négativement leur fonctionnement. En toute logique, dormir nu pourrait aérer vos testicules la nuit, améliorant ainsi la production de spermatozoïdes.

7/ Ca améliore la qualité de vie

Selon une autre étude, également parue en 2018, participer à des "activités naturistes" pourrait améliorer la qualité de vie, l’image que l’on se fait de son corps et l’estime de soi. On imagine que cela marche aussi avec le fait de dormir en tenue d’Adam ou d’Eve.

Par ailleurs, quand vous dormez en pyjama, en sous-vêtement ou sous une couette, vous limitez votre production de somatotrophine ou hormone de croissance. Cela vous empêche de brûler vos graisses pendant la nuit et perturbe votre récupération musculaire. Au contraire, dormir nu vous aidera à libérer vos mouvements et à réguler vos niveaux de cortisol ou hormones du stress, ce qui réduira votre tension artérielle, stimulera votre appétit et améliorera au passage votre libido. On y revient.