Comment bien protéger les enfants contre les moustiques ?

La plage, la mer, les jeux dans le sable… et les moustiques ! Pour éviter qu’ils ne se grattent sans cesse ou tout simplement pour éloigner les moustiques, voici les conseils à suivre.

Vêtements longs et légers

Plutôt que de choisir un short et un t-shirt le matin, qui laisseraient une grande surface de peau nue chez votre enfant, optez plutôt pour des vêtements amples et légers mais qui couvrent les bras et les jambes.

Moustiquaires et plantes répulsives

A la maison, installez une moustiquaire au-dessus du lit de votre enfant et installez des plantes répulsives aux fenêtres. La lavande, la citronnelle ou la verveine-citronnelle sont connues pour faire des miracles.

Evitez cependant les répulsifs à pulvériser sur la peau pour limiter la sensibilisation de la peau toute jeune de l’enfant.

Pensez à désinfecter les plaies

On n’y pense pas forcément, mais les piqûres d’insectes peuvent être traitées comme n’importe quelle plaie. Il faut donc régulièrement la désinfecter pendant la cicatrisation. Traiter ensuite les démangeaisons grâce à une crème apaisante à base de corticoïdes, facile à trouver en pharmacie.

Si les grattages intempestifs ont laissé une marque sur la peau de votre enfant, n’hésitez pas à y apposer une crème cicatrisante à base de zinc et de cuivre pour permettre une meilleure cicatrisation de l’épiderme.

Surveiller les réactions allergiques

Si la zone piquée se met à gonfler ou gratte particulièrement intensément, une réaction allergique est probablement en cours. Dans ce cas, allez consulter un pédiatre qui prescrira un antihistaminique. C’est particulièrement le cas pour les piqûres sur les paupières qui peuvent doubler de volume!