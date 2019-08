Jelqing : la méthode dangereuse et inefficace pour allonger son pénis

Quand il s’agit de conseils en matière santé sexuelle, mieux vaut éviter de se fier aux réseaux sociaux.

Alors que les femmes se voient recommander de s’insérer des gousses d’ail ou du bicarbonate de soude dans leur vagin pour le rendre "propre", c’est désormais au tour des hommes de se voir prodiguer de dangereux conseils pour allonger leur pénis.

Le nom de cette méthode ? Le jelqing. Soi-disant approuvée par "de nombreux sexologues" et utilisée en Iran "depuis plusieurs centaines d’années", elle consiste à entourer la base du pénis avec son pouce et son index, puis à tirer fortement la verge pendant plusieurs minutes quand celle-ci est presque en érection complète.

Pratiquée régulièrement, le jeqling permettrait selon ses adeptes de stimuler la circulation sanguine dans le pénis et donc d’offrir des érections plus importantes et donc d’augmenter le plaisir sexuel. Elle aurait aussi pour vertu d’agrandir la verge puisqu’elle créerait des micro cicatrices qui, en guérissant, formeraient de nouvelles cellules.

Une technique inefficace

Sur Internet, nombreux sont les hommes complexés – souvent jeunes - qui confessent s’adonner à cette pratique et qui affirment qu’elle a fait ses preuves. France Info rapporte ainsi que les forums accaparés par les hommes que sont Reddit et jeuxvideo.com regorgent de témoignages d’adeptes du jelqing. "J'ai testé perso, j'ai pris 2 cm en trois mois, puis j'ai arrêté. Ça fait quelques années, j'ai gardé 1 cm sur les 2 cm pris", affirme ainsi un membre de jeuxvideo.com.

Pourtant, rappelle l'International society for sexual medicine (ISSM) dans un message publié sur Twitter et relayé par le sexologue Gilbert Bou Jaoudé, aucune étude n’a jamais attesté de l’efficacité de cette technique. "En réalité, le sang qui entre dans le sexe est veineux et non artériel. Il n’est donc pas oxygéné et n’a aucun intérêt. Et tirer sur le pénis ne permet pas de le faire grandir. Les hommes pensent qu'ils peuvent atteindre les même résultats qu'un lobe d'oreille qui s'agrandit à cause d'un bijou ou que certaines femmes en Afrique qui agrandissent leur cou, mais c'est faux."

Vous connaissez le JELQ?



Ça consiste à tirer sur le pénis en semi-érection en faisant des mouvements comme pour "traire" dans l'espoir de l'allonger



C'est fragile un ???? soyez doux!



L'avis de la société internationale de méd sexuelle

Un risque de complications

Pire, selon les experts, le jelqing peut s’avérer dangereux en engendrant de graves complications. Comme celui de développer une maladie de Lapeyronie, une déformation de la verge accompagnée de douleurs et d’une diminution de sa rigidité et, dans les cas les plus graves, d’une impossibilité d’avoir des érections.

"Il est courant pour les hommes d'être préoccupés par la taille de leur pénis. Beaucoup d'entre eux estiment que la taille de leur pénis représente leur masculinité et leur virilité", analyse sur son site l’ISSM.

Pour autant, pratiquer des méthodes glanées sur Internet peut s’avérer totalement improductif en ne faisant gagner aucun centimètre de verge aux hommes complexés. Et, comme le rappelle le Dr Gilbert Bou Jaoudé, "s’il existait une technique efficace pour augmenter la taille du sexe des hommes, elle serait connue".