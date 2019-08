Royaume-Uni : une opération permet de retarder la ménopause de 20 ans

Comme la puberté, la ménopause est un passage obligé de la vie des femmes. Mais des médecins britanniques en ont décidé autrement : ils ont mis au point une procédure chirurgicale pour permettre aux femmes de retarder la ménopause de 20 ans. Neuf patientes ont déjà pu en bénéficier.

Ne plus subir les effets de la ménopause

La ménopause est due à l’arrêt du fonctionnement des ovaires, à cause de l’épuisement du stock d’ovules. Les règles et la production d’hormones sexuelles s’interrompent. Les femmes sont ménopausées vers 50 ans environ.

Pour les médecins, l’objectif de l’opération est d’éviter à des milliers de femmes de subir les conséquences de la ménopause sur leur santé, comme les problèmes cardiaques ou la fragilité osseuse. Cela pourrait également permettre d’éviter les effets secondaires désagréables : bouffées de chaleur, troubles du sommeil ou anxiété.

Une technique réservée aux femmes de moins de 40 ans

"C’est le premier projet dans le monde qui propose la cryoconservation des tissus ovariens aux femmes en bonne santé uniquement pour retarder la ménopause", explique Yousri Afifi au Sunday Times, chef de service au sein de la société ProFam. L’opération est réalisée en deux temps : d’abord, vers 25 ans, les femmes font prélever un échantillon de tissu ovarien, il est ensuite conservé à -150°C.

Lorsqu’elles atteignent l’âge de la ménopause, le tissu est réimplanté et permet à l’organisme de continuer à produire des hormones. Si les tissus sont prélevés chez une femme de 25 ans, la ménopause peut être retardée de 20 ans, mais s’ils le sont chez une femme de 40 ans, elle n’aura lieu que 5 ans plus tard. Les femmes de plus de 40 ans ne peuvent pas bénéficier de la procédure, pour les autres, il faut débourser entre 7 600 et 11 900 euros.