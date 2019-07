Cinq conseils pour une vie sexuelle plus épanouie

Les vacances d’été approchent et des rencontres amoureuses se profilent à l’horizon. D’après un sondage réalisé pour Lastminute.com il y a deux ans, en période estivale les Européens seraient notamment 37% à être sexuellement plus actifs par rapport au reste de l’année. Mais qui dit rapports plus fréquents ne dit pas forcément vie sexuelle épanouie. Pourquoi Docteur vous donne ici quelques conseils pour une sexualité à son zénith.

1) Ecoutez votre corps et dites à votre partenaire ce que vous aimez

C’est une évidence : nous ne sommes pas tous fait pareils et à chacun ses fantasmes et ses zones érogènes. Pour essayer de déterminer ce qui vous ferait le plus plaisir, tombez dans la somnolence puis imaginez que vous vous trouvez dans un lieu où tout est permis. Visualisez le plus détails possible et intégrez un partenaire érotique imaginaire à votre scénario. Appréciez la rencontre, son odeur et ses caresses et laissez vous aller à vos fantasmes les plus fous, sans tabous aucun. La rêverie terminée, demandez-vous ce que vous avez appris sur vous-même. Qu’avez-vous aimé et trouvé excitant? Qu’est ce qui vous a dérangé? Une fois la liste des "pour" et "contre" établie, faites en part à votre partenaire. Au cours de la discussion, informez-vous également sur ses désirs à lui afin que chacun y trouve son compte.

2) Prenez votre temps lors des préliminaires

Afin d’éviter les expériences douloureuses physiquement ou frustrantes, il est parfois important de bien prendre son temps avant de passer à la pénétration. Dans cette phase de contact, les deux partenaires se donnent des signes de tendresse, allant du simple câlin (n’oubliez pas les câlins, très importants pour la complicité dans le couple) aux caresses diverses afin de préparer leurs corps. C’est l’occasion de mettre en éveil ses cinq sens et de laisser monter le désir tranquillement. Si cette période est trop longue pour certains, elle aide à la détente et au bien-être. On s’abandonne petit à petit à l’autre. Pour les femmes, cette période est souvent nécessaire pour une meilleure lubrification.

3) Osez innover et tenter de nouvelles expériences

Vous êtes en couple depuis longtemps et commencez à vous lasser du missionnaire dans le lit tous les dimanche matin? Il n’y a pas de fatalité. Les options pour pimenter votre vie sexuelle sont légion. Si vous êtes joueur/joueuse, vous pouvez par exemple tenter un jeu de cache-cache coquin, une bataille d’oreillers ou encore simuler une bagarre pour faire monter l’électricité. Si vous aimez les jeux de rôle, essayez vous au roi et à la reine. Chacun se verra attribuer son soir de règne. Quand il est sur trône, l’élu a le droit demander à l’autre tout ce qui le/la tente sexuellement. A condition bien sûr que ces requêtes obtiennent le consentement du/de la partenaire. Le roi ou la reine aura réfléchi et décidé en avance d’un lieu en particulier, d’un décor et d’un menu érotique détaillé (les caresses, fantasmes et expériences sensorielles voulus).

Vous préférez les jeux de société? Improvisez un Strip Poker ou donner un gage sexuel à votre partenaire à chaque fois qu’il perd à une "question camembert" du Trivial Pursuit. Vous pouvez également acheter toutes sortes d’accessoires insolites (huiles de massages comestibles, fouet, menottes ou gadgets électroniques) dans de nombreuses boutiques spécialisées ou sur le Net. Enfin, reste le classique du classique : se procurer un Kama Sutra, idéal pour se challenger et innover au cours des rapports. Le plus important étant bien sûr de ne pas avoir peur du ridicule et de s’amuser avant tout.

4) Créez une ambiance romantique

Si vous avez plutôt envie de rester dans le conventionnel, vous pouvez également créer une ambiance propice aux échanges amoureux. Surprenez votre partenaire avec un bon diner fait maison, allumez des bougies (ou des ampoules à faibles fréquences), parfumez la pièce avec de l’huile aphrodisiaque, choisissez une musique sensuelle et enfilez votre plus belle lingerie. Au cas où vous n'aimeriez pas cuisiner, le bain moussant avec de la musique douce et du champagne fait toujours son petit effet. Tout comme une soirée massages.

5) Eteignez vos écrans

Et bien sûr, bannissez les téléphones, ordinateurs et télévision de votre chambre, qui doit rester un sanctuaire. Selon une étude Ifop parue cette année, les hommes âgés moins de 35 ans, souvent addicts aux écrans, ont plus de troubles érectiles ou de la libido que les autres. Sont surtout concernés ceux qui visionnent quotidiennement des vidéos pornographiques (55%), les réseaux sociaux (39%) ou des films et des séries en continu sur des plateformes telles que Netflix (38%). Faites en sorte que votre lit reste un endroit d’échanges, de complicité et de câlins et regardez des films ou jouez aux jeux vidéo dans votre salon. Quant à ceux qui mangent dans leur lit, rien de pire pour tuer le désir.