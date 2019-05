Sexualité : comment gérer une baisse de libido après la grossesse ?

Entre fatigue, douleurs et changements hormonaux, la sexualité après une grossesse pose parfois problème pendant plusieurs mois pour les jeunes parents. La faute à une hormone anti-désir comme la prolactine, le baby blues, mais aussi la nouvelle vie avec bébé.

Accepter la baisse de libido

Chez la femme, la baisse de libido après l'accouchement est tout à fait normale. Que ce soit à cause de la fatigue de la nouvelle vie avec un nouveau-né et des changements hormonaux, le corps a besoin de temps pour se remettre de cette épreuve.

La confiance en soi peut aussi être altérée par l'appréhension d'une image corporelle différentes avec des vergetures, des seins gonflés ou quelques kilos en plus.

Se donner du temps

Retrouver une libido nécessite du temps non seulement physiquement à cause des hormones sexuelles perturbées pendant l'allaitement ou les mois qui suivent l'accouchement, mais aussi à cause du nouveau rythme de vie.

Pour renouer progressivement une vie sexuelle, il faut surtout être à l'écoute de son corps et ne pas se forcer. Il est possible de retrouver une intimité avec son partenaire grâce à des moments de tendresse, des baisers, ou des massages sans aucune pression de performance sexuelle.

Cultiver une estime de soi positive

Ne pas se sentir désirable peut altérer l'image de soi et les relations intimes. Pourtant, la plupart des pères ne sont pas incommodés par les modifications corporelles. En parler avec son conjoint c'est déjà faire un premier pas pour se sentir rassurée.

Retrouver une estime de soi positive nécessite du temps à s'accorder pour soi et pour s'adapter à la nouvelle vie avec indulgence. S'autoriser une activité sportive ou de loisirs de temps en temps permet de renouer avec son corps et sa confiance pour progressivement retrouver un désir sexuel.

En savoir plus : "Le désir après bébé" de Dewarrat Maryse, éditions Eyrolles.