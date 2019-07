L'automédication chez les Français, le mal des transports et mieux comprendre la dengue

8 Français sur 10 ont recours à l'automédication

80% des Français ont eu recours à l’automédication en 2018, selon un sondage Harris interactive. Parmi eux, 85% étaient des femmes et 75% des hommes. "Cette pratique, stable depuis plusieurs années, se caractérise par une forte saisonnalité : 79% en hiver, 40% au printemps et 49% l’été". Fort heureusement, les Français ont recours à l'automédication de façon raisonnée, uniquement lorsqu'ils en ont besoin : 46% l’utilisent pour un problème de santé bénin, 44% pour des situations connues, principalement au début des symptômes (43%) ou quelques jours après (39%)... Pour en savoir plus, cliquez ici.

Départ en vacances : d’où vient le mal des transports et comment le soulager ?

"Maman, j’ai mal au cœur." Voici une phrase que bon nombre de parents ont déjà entendu une fois dans leur vie alors qu’ils se trouvaient en voiture, en avion ou en bateau sur la route des vacances, et qui annonce généralement un épisode de mal des transports. Aussi appelé cinétose, le mal des transports est une affection sans gravité mais très désagréable, qui survient souvent lors d’un déplacement à bord d’un véhicule. Assez courant chez les enfants de 2 à 12 ans, il devient moins fréquent avec l’âge mais peut encore apparaître à l’âge adulte, notamment chez les femmes enceintes ou celles sujettes aux fortes douleurs de règles... On vous en dit plus dans notre article.

Moustique tigre : qu'est-ce que la dengue ?

Une opération de démoustication a été mise en place mardi autour de l'hôpital de Bergerac, en Dordogne, après l'hospitalisation d'un patient porteur de la dengue. Peu avant, l'Agence régionale de Santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur affirmait dans un communiqué que 18 cas confirmés de dengue avaient été signalés dans la région PACA. Les autorités sanitaires n'ont de cesse d'alerter le grand public sur les épidémies de dengue, qui avec la prolifération du moustique tigre en France, font de plus en plus de victimes. Mais qu'est-ce que la dengue ? Transmise par le moustique tigre femelle uniquement, également vecteur du chikungunya et du Zika, la dengue (aussi appelée "grippe tropicale") est une fièvre hémorragique tropicale... Pour lire la suite, cliquez ici.