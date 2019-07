8 Français sur 10 ont recours à l'automédication

L’automédication est le fait de se soigner grâce à des médicaments autorisés, accessibles sans ordonnance, sans avis médical. Bien qu'elle présente des avantages, cette pratique n'est pas à prendre à la légère. Lire les notices d'informations et respecter la posologie de chaque médicament demeure essentiel. En effet, des médicaments anti-rhume disponibles sans ordonnance comme Actifed, Humex, Fervex jour et nuit et Dolirhume, contiennent par exemple des vasoconstricteurs qui rétrécissent les vaisseaux sanguins et sont potentiellement dangereux pour certains malades. Et ce, même si les industriels mettent les moyens pour faire vendre leurs produits dits "sûrs" pour tous.

Enfin, si les symptômes persistent, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin, car l'automédication peut dans certains cas, retarder le diagnostic d'une pathologie grave et sa prise en charge médicale. Soyez vigilant.