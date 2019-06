Grève des urgences : 92% des Français soutiennent le mouvement

Le mouvement de grève des urgences , initié ces derniers mois dans toute la France, bénéficie d’un "soutien total, inédit et inconditionnel dans l’opinion", selon un sondage un sondage Odoxa-MNH-le Figaro Santé-France Info. 92% des Français et 96% des personnels et professionnels de santé hospitaliers soutiennent les grévistes.

Une mauvaise utilisation des urgence

Un soutien qui s'explique par le fait que 77% des Français et 91% des personnels hospitaliers et soignants estiment que les services d’urgences se détériorent. Une situation imputable en partie au comportement des Français, puisque 3 sur 10 (29%) "avouent s’être déjà rendus dans des services d’urgences pour de 'mauvaises' raisons, notamment par confort/facilité et parce que cela évitait d’avancer des frais" (1 Français sur 10).

"D’ailleurs dans le volet barométrique de notre enquête, indique Gaël SLIMAN, c o-fondateur et président d'Odoxa, les urgences ont été LA solution trouvée par plus d’1 Français sur 20 (6%) et surtout par 1 professionnel de santé sur 10 ayant été malade ces derniers mois, au lieu de consulter leur médecin".

La souffrance des personnels hospitaliers