Cholestérol : la viande blanche est en fait aussi néfaste que la viande rouge

Les études sur les dangers de la viande rouge se cumulent depuis de nombreuses années, mais celles menées sur les effets de la viande blanche sont en revanche peu nombreuses. Des chercheurs californiens ont remédié à ce vide scientifique en comparant l’impact de régimes riches en viande rouge, en viande blanche ou végétarien sur le taux de cholestérol. Leurs résultats, parus dans l'American Journal of Clinical Nutrition, montrent que la viande blanche augmente le taux de cholestérol dans le sang, au moins autant que la viande rouge.

