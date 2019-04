Première greffe d'utérus en France, Parkinson et l'épidémie de grippe

L’hôpital Foch réalise la première greffe d’utérus en France

C’est une première médicale sur le sol français. Dimanche 31 mars, une femme de 34 ans née sans utérus a pu être greffée de cet organe à l’hôpital Foch de Suresnes, en région parisienne. Réalisée par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie-obstétrique et médecine de reproduction de l’hôpital Foch, cette greffe d’utérus a été réalisée à partir d’une donneuse vivante de 57 ans qui n’est autre que la mère de la receveuse. Cette dernière, atteinte du syndrome de Rokitansky-Küster-Hauser, est née sans utérus, une condition qui touche une femme sur 4 500 à la naissance. Pour connaître la suite, cliquez ici.

Parkinson : une maladie encore trop stigmatisée et méconnue

En cette Journée mondiale de la maladie de Parkinson, le maître-mot est "communication". L’association France Parkinson a pris toutes les dispositions : affiches et spots TV sont prévus dans toute la France pour sensibiliser le public à cette maladie trop méconnue. En plus de cela, pas moins de 38 événements d’information et de soutien aux malades sont organisés par ses comités bénévoles. L'objectif : rappeler que "trop souvent, un des combats des malades n’est pas celui qu’on croit". En d'autres mots, plus que les symptômes de la maladie en elle-même, le grand combat est le regard des autres. On vous en dit plus dans notre article.

Grippe : l’épidémie a causé au moins 9500 morts cette année

L'épidémie de grippe a été d'une gravité modérée cette année, avec environ 9 500 décès, selon une estimation encore provisoire publiée mercredi par Santé publique France. L’hiver dernier, elle avait fait 12 980 morts. Parmi les victimes de cette épidémie, 87% sont des "personnes âgées de 75 ans et plus", précise l'agence sanitaire. Pour calculer ce chiffre, Santé publique France procède "à partir de la surmortalité toutes causes confondues constatée au cours d'une période par rapport à la moyenne des années précédentes", puis estime ensuite quelle part de cet excès de mortalité peut être attribuée à la grippe. Cette année, l’épidémie a commencé tardivement, en janvier, et a persisté jusqu'au 24 mars, c’est sûrement pour cela qu’il y a eu moins de morts que les années précédentes. Mais... Pour lire la suite, cliquez ici.