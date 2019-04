Grippe : l’épidémie a causé au moins 9500 morts cette année

L'épidémie de grippe a été d'une gravité modérée cette année, avec environ 9 500 décès, selon une estimation encore provisoire publiée mercredi par Santé publique France. L’hiver dernier, elle avait fait 12 980 morts. Parmi les victimes de cette épidémie, 87% sont des "personnes âgées de 75 ans et plus", précise l'agence sanitaire. Pour calculer ce chiffre, Santé publique France procède "à partir de la surmortalité toutes causes confondues constatée au cours d'une période par rapport à la moyenne des années précédentes", puis estime ensuite quelle part de cet excès de mortalité peut être attribuée à la grippe.

Cette année, l’épidémie a commencé tardivement, en janvier, et a persisté jusqu'au 24 mars, c’est sûrement pour cela qu’il y a eu moins de morts que les années précédentes. Mais Santé publique France publiera la semaine prochaine un "bilan préliminaire", qui devrait être plus précis.

Personnes âgées : se protéger de la grippe

Les personnes âgées de plus de 65 ans sont les plus à risque d’attraper la grippe, et elle peut entraîner des complications chez les personnes les plus fragiles. En prévention de la grippe, il vaut mieux commencer par renforcer son système immunitaire, en ayant une alimentation plus saine, en prenant des compléments alimentaires (vitamines, gelée royale) et en améliorant la qualité de son sommeil. Pour réduire tous les risques, il vaut mieux, bien sûr, se faire vacciner chaque année.

Les symptômes les plus communs sont de la fatigue, des courbatures et des maux de tête. Il peut également y avoir de la fièvre, des frissons, des maux de gorge, des éternuements, une toux sèche et des écoulements nasaux, voire, plus rarement, des nausées ou des vomissements. Consultez votre médecin dès l’apparition de symptômes semblables lors d’une épidémie.