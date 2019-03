Détecter l'insuffisance cardiaque grâce au siège de ses toilettes

Vos toilettes en savent beaucoup sur votre santé … Surtout quand elles sont connectées ! Des chercheurs américains ont modifié un siège de WC pour y placer une batterie d’instruments de mesure capables de détecter l’insuffisance cardiaque congestive.

Des toilettes équipées de capteurs

Heart Health Intelligence est une start-up médicale, qui fait partie du Rochester Institute of Technology. Ses ingénieurs ont placé des capteurs sur un siège de toilette pour mesurer le rythme cardiaque, le taux d’oxygénation du sang, le poids du patient et la quantité de sang éjectée à chaque battement du coeur. L’ensemble des données mesurées est ensuite analysé par un algorithme, qui peut détecter l’insuffisance cardiaque congestive ou prévenir des soignants en cas de détérioration de l'état d'un patient. "Généralement, dans les 30 jours qui suivent la sortie de l'hôpital, 25% des patients atteints d'insuffisance cardiaque congestive sont réadmis à l'hôpital", explique Nicholas Conn, le fondateur de Heart Health Intelligence. Dans les 90 jours qui suivent la sortie de l'hôpital, le taux de réadmission atteint même 45%. Pour l'ingénieur, le système de toilette connectée va permettre aux soignants de réajuster les traitements ou d'organiser une consultation simple plutôt que d'avoir recours à une nouvelle hospitalisation.

Un million de personnes atteintes

L’insuffisance cardiaque est dite congestive lorsqu’elle concerne le ventricule gauche et la partie droite du coeur. Cette maladie est due à une perte de la force musculaire cardiaque : le coeur ne se contracte plus normalement, et ne pompe plus assez de sang pour alimenter correctement les organes. En cas d’insuffisance cardiaque congestive, les oedèmes sont fréquents dans les membres inférieurs et au visage. Les personnes atteintes ressentent d’abord une fatigue anormale à l’effort et un essoufflement plus important, à mesure que la maladie progresse, la qualité de vie est de plus en plus altérée. Si rien n’est fait, l’insuffisance cardiaque peut obliger le patient à se faire hospitaliser. En France, plus d’un million de personnes sont touchées par la maladie.

Une innovation en attente d’autorisation

Les chercheurs souhaitent mettre leur innovation au service des hôpitaux mais aussi des particuliers. Ils attendent désormais la validation de la Food and Drug Administration, l'administration en charge d'autoriser les mises sur le marché, aux Etats-Unis afin de commercialiser le siège.