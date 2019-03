Journée mondiale du sommeil : les Français dorment assez, mais très mal

A l’occasion de la journée mondiale du sommeil, des résultats du 1er Observatoire du Sommeil réalisés par la Fondation Adova et l'institut Ipsos indiquent que les Français dorment en moyenne assez, mais mal. De ce fait, 43% d’entre nous auraient déjà consulté un professionnel de santé pour des problèmes de sommeil.

Aujourd’hui, les experts estiment que la durée idéale pour bénéficier d’un sommeil réparateur serait d’environ 8 heures. Une recommandation qui semble avoir été adoptée par les Français, puisqu’ils dorment environ 7 heures et 48 minutes en semaine et 8 heures et 42 minutes les week-ends et pendant les vacances.

Se réveiller trop tôt au moins 4 à 5 fois par semaine

Malgré cela, 32% des Français déclarent se réveiller trop tôt au moins 4 à 5 fois par semaine et 25% ont du mal à s’endormir à la même fréquence. Au-delà des difficultés rencontrées en début ou fin de nuit, le phénomène du "mal-dormir" se manifeste pendant la nuit pour une proportion importante de Français : 85% déclarent se réveiller au moins une fois par nuit, avec un temps d’éveil de 39 minutes avant de se rendormir. 1 Français sur 4 (26%) le vivrait même 3 fois par nuit ou plus.

Interrogés sur les raisons potentielles de leurs difficultés à dormir, les Français identifient le fait de se coucher tard (48%) ainsi que le manque d’activités calmes avant de se coucher (33%) comme les deux causes majeures de leur "mal-dormir".

Redonner sa place à la chambre

L’Observatoire du Sommeil montre également à quel point les Français sont multitâches avant de s’endormir, notamment dans leur utilisation des écrans : alors que ces derniers sont régulièrement pointés du doigt pour leur pouvoir de nuisance sur le sommeil, 40% des répondants consultent leur smartphone et 69% regardent la télévision avant de se coucher au moins deux fois par semaine. Et ce n’est pas moins d’un Français sur cinq qui s’endort devant son écran de télévision, puis se réveille au milieu de la nuit.

"Au même titre que certaines pièces de la maison, il est devenu essentiel de redonner sa place à la chambre qui ne doit plus être un lieu à tout faire mais uniquement un espace, protégé du bruit et des lumières intempestives, et uniquement dédié au sommeil afin que celui-ci puisse être réparateur. Le sommeil est une expérience propre à chacun qui ne doit pas être entravée, en amont par toute sorte d’activités et loisirs néfastes pour sa qualité", insiste Damien Leger, Président de la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil et expert de la Fondation Adova.

Dîner tôt, éviter les écrans, se détendre

Les préoccupations du quotidien jouent elles aussi un rôle à ne pas négliger : plus d’un tiers des répondants refait le fil de sa journée ou anticipe l’organisation de son lendemain. Enfin, bien qu’il soit généralement recommandé d’espacer au mieux les heures du dîner et du coucher, plus d’une personne sur quatre mange juste avant de se coucher.

"Dîner tôt, éviter les écrans, se détendre... Si ces recommandations semblent évidentes, comment expliquer qu’une telle proportion de Français peinent à les mettre en application ? Ces chiffres nous renforcent dans notre conviction que nous avons encore des progrès à faire en matière d’éducation au « bien dormir »" déclare Jacques Schaffnit, Président de la Fondation Adova.