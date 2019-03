Plus de 50 décès en 2018 : qu'est-ce « le syndrome du bébé oublié » dans la voiture ?

C’est un triste record. En 2018, plus de 50 enfants américains sont morts de chaud, oubliés dans la voiture de leurs parents. Chaque année en France, la presse relaye des cas similaires, même si les autorités ne tiennent pas de statistiques officielles.

Selon la théorie de David Diamond, professeur de psychologie à l'Université de Floride, de tels drames surviennent lorsque le système neural subconscient domine le système neural conscient. En d’autres termes, la partie du cerveau qui gère la routine prend le pas sur celle qui gère l’immédiateté. Par exemple, certains parents qui ont retrouvé leur bébé décédé dans leur voiture partaient en fait pour les récupérer à la crèche.

Il oublie de laisser la petite fille chez la nourrice

Thierry Bas, substitut du procureur à Chalon-sur-Saône, raconte ainsi les circonstances de la mort tragique d’une petite française : "le père, comme tous les matins, emmène ses enfants, son petit garçon âgé de 5 ans et sa petite fille de 3 ans. Il dépose son garçon à la halte-garderie et oublie de laisser la petite fille chez la nourrice. Il se rend à son travail, laisse sa voiture sur un parking ensoleillé. A la fin de sa journée de travail, à 16h30, il reprend sa voiture, retourne à la halte-garderie chercher son garçon et, en ouvrant la portière pour positionner son garçon sur la banquette arrière, s'aperçoit que sa fille est mal en point. Il se rend immédiatement à la caserne des pompiers où la petite fille ne peut être réanimée. Son état de choc est tel que l'on n'a pas pu l'interroger".

Ce mécanisme, définit comme "le syndrome du bébé oublié", peut être aggravé par des facteurs externes, comme le stress, la fatigue ou un événement inattendu. "Le système de mémoire cérébrale qui tombe en panne lorsque les gens oublient leurs enfants dans les voitures est le même que celui qui nous fait oublier d'éteindre les phares lorsque nous arrivons à destination", explique David Diamond. "Tout comme les constructeurs automobiles ont des systèmes intégrés qui éteignent les phares en cas d’oubli, nous devons avoir des systèmes intégrés qui détectent un enfant oublié dans une voiture", ajoute-t-il, prenant ainsi la défense des nombreux parents américains condamnés pour homicide involontaire.

La voiture se transforme en piège mortel en seulement 10 minutes

Lorsqu’il fait chaud, la chaleur de la voiture augmente très rapidement. Même avec une température extérieure de 15-20°C, l'intérieur du véhicule peut monter au-dessus de 45°C en moins de trente minutes. Avec une température extérieure de 26 °C, la voiture se transforme en piège mortel en seulement 10 minutes.

"Les jeunes enfants sont les plus vulnérables car leur température corporelle peut monter cinq fois plus vite que celle d'un adulte", ajoute la pédiatre Leticia Manning Ryan. "Quand la température interne d'un enfant atteint 40 degrés Celsius, d'importants organes commencent à s'arrêter, et si la température atteint 41,7 degrés l'enfant peut mourir", conclut-elle.