Le caractère des enfants est en partie déterminé par la génétique

La génétique influencerait plus le caractère qu’on ne le pensait jusqu’ici, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Behavior Genetics. Elle serait au moins aussi importante que l’éducation.



"La plupart des gens supposent que le rôle parental façonne le caractère des enfants par des voies entièrement environnementales. Mais nos résultats suggèrent qu'il y a aussi des influences héréditaires", expliquent les auteures de l’étude. "Cela ne veut pas dire que si les parents sont consciencieux, leurs enfants le seront aussi, peu importe la façon dont ils sont élevés. Cela signifie toutefois que chaque enfant a tendance à se comporter d'une manière particulière et qu'il ne faut pas l'ignorer", ajoutent-elles.

Multiples degrés de parenté

L'équipe a travaillé avec 720 paires de frères et sœurs avec différents degrés de parenté. Il pouvait par exemple s'agir de jumeaux qui ont grandi ensemble dans le même environnement ou de demi-frères et de demi-sœurs par alliance sans matériel génétique commun, mais qui ont grandi sous le même toit.



"L'inclusion de multiples degrés de parenté permet de démêler les influences génétiques de l'environnement commun", indique la directrice de l’essai Amanda Ramos. Bilan : les similitudes comportementales étaient les plus fortes chez les frères et sœurs ayant le même patrimoine génétique ET ayant été élevés ensemble. "Ces résultats soulignent les contributions des influences héréditaires aux associations entre le rôle parental et le caractère qui étaient auparavant supposées n'être influencées que par l'environnement, soulignant la complexité des mécanismes impliqués dans le développement du caractère", conclut le texte.

Three Identical Strangers

L'année dernière, la sortie du documentaire Three Identical Strangers a relancé le débat "nature" contre "éducation". Le film présente une étude controversée menée dans les années 1960, qui a séparé des triplés à l'âge de six mois pour voir s’ils évoluaient différemment.