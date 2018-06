Greffe de peau : les jumeaux monozygotes peuvent faire un don de leur vivant selon un nouveau décret

Paru au Journal Officiel, un décret donne désormais un cadre juridique au don de peau. "La peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante", pose le décret, avant de préciser : "le prélèvement de la peau sur donneur vivant ne peut être effectué que sur un donneur majeur dans le but de greffer son jumeau monozygote pour le traitement de lésion ou brûlure, étendue et engageant son pronostic vital".

Les types de tissus

En 2017, l’équipe de chirurgie plastique et reconstructrice du Pr Maurice Mimoun et l’équipe d’anesthésie-réanimation du Pr Alexandre Mebazaan de l’hôpital Saint-Louis de Paris ont réussi une greffe de peau presque totale entre deux jumeaux monozygotes. Le patient Franck Dufourmantelle avait été brûlé à 95% des suites de l'explosion d'un bidon sur son lieu de travail. Les greffes peuvent concerner des organes (rein, foie, coeur, poumon...) ou des tissus (peau, cornées, os, valves cardiaques, tendons...). Concernant les tissus transplantés depuis un donneur vivant, "rien n'était explicitement écrit. Il fallait préciser quels types de tissus pouvaient être concernés", explique le professeur Olivier Bastien, de l'Agence de biomédecine.

La plus lourde partie de notre corps

La peau, avec plus de 4 kilos, est de loin la plus grande et surtout, la plus lourde partie de notre corps. Nous sommes toujours surpris de devoir considérer la peau comme un organe à part entière, mais elle est indispensable à la vie. Brûlé, même de façon très partielle, au-delà d’1/4, ou recouvert par exemple d’une peinture hermétique, nous mourrons aussi certainement qu'en étant privé d’air.

Le rôle principal de la peau est d’être notre enveloppe. Elle protège le corps contre les chocs, les frottements, les agressions extérieures, chimiques ou microbes. Mais c’est en fait un organe très complexe qui a plusieurs destinations : elle régule notre température, notamment en luttant contre la chaleur, grâce à la sueur, et contre le froid, grâce aux poils et à la graisse qu’elle contient. La peau agit comme auxiliaire de la respiration et de l’excrétion et peut même produire tout un tas de substances aussi essentielles que, par exemple, la vitamine D, sous l’action du soleil. C’est heureusement un organe qui n’est pas si fragile que cela, car parfaitement constitué. Près de 2 mètres carrés d’une parure vitale.