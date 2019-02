Cancer du col de l'utérus, allergie à la viande et les bienfaits des noix sur les patients diabétiques

Cancer du col de l’utérus : l’autotest à réaliser à la maison pourrait améliorer le dépistage

Chaque année, près de 3 000 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus sont diagnostiqués en France et 1 100 femmes en meurent chaque année. À l’origine de la plupart des cancers du col de l’utérus : des virus appelés papillomavirus humains (HPV), qui se transmettent au cours de rapports sexuels, avec ou sans pénétration, et plus particulièrement au cours des premières années de la vie sexuelle. Depuis quelques années, l’attention se porte de plus en plus sur les tests HPV. Ils permettent, par un prélèvement identique à celui du frottis, de détecter la présence de virus HPV (papillomavirus humain), à haut risque de cancer, en particulier les sous-types HPV 16 ou 18 retrouvés chez environ 12% à 15% des femmes. L’infection peut disparaître spontanément mais le virus peut aussi provoquer des lésions susceptibles d’évoluer en tumeur maligne. Plus d'informations dans notre article.

Allergie à la viande : les tiques sont encore plus redoutables qu'on ne le pensait

La probabilité que la piqûre d’une tique provoque une allergie à la viande rouge pourrait être plus élevée qu'on ne le pensait auparavant. Les recherches révèlent que l'alpha-gal causant l'allergie à la viande rouge - un sucre présent dans presque tout les sangs de mammifère, à l'exception des humains - se trouve de toute façon dans la salive de la tique, peu importe si la petite bête s'est récemment nourrie du sang d'un animal. Cela remet en question les théories antérieures. Jusqu'à présent, on pensait en effet que pour qu'une tique déclenche une réponse immunitaire allergique à l'alpha-gal chez l'homme, elle devait s'être récemment nourrie du sang riche en alpha-gal d'un mammifère. Ce qui n'est finalement pas le cas. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Santé cardiovasculaire : manger des noix est bon pour les patients diabétiques

Noix, noix de cajou, de macadamia, de pécan ou du Brésil… On ne compte plus les articles scientifiques vantant les bienfaits de ces petits fruits à coque sur notre santé. Comme tous les autres fruits oléagineux tels que les amandes et les noisettes, les noix sont une excellente source de magnésium, qui participe à nous donner de l’énergie. Une nouvelle étude publiée dans Circulation Research s’est justement penchée sur les vertus des noix sur la santé cardiovasculaire des personnes touchées par le diabète du type 2. Ces nouveaux travaux démontrent que la consommation régulière de noix peut aider les diabétiques à réduire le risque de maladie chronique. On vous en dit plus dans notre article.