Les enfants autistes et présentant un déficit de l'attention ont du mal à s'adapter

Encore considéré à tort comme une maladie psychiatrique, l’autisme est en réalité un trouble précoce du développement du cerveau touchant notamment la formation des connexions neuronales. Caractérisé par des altérations qualitatives des interactions sociales, des problèmes de communication et par des troubles du comportement, le trouble du spectre autistique (TSA) est presque toujours associé à des difficultés d’apprentissage.

Les enfants qui en souffrent rencontrent plus de difficultés si un trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH) est aussi constaté. C’est ce que mettent en lumière deux nouvelles études menées par des chercheurs du Children's Hospital of Philadelphia (CHOP), aux États-Unis. Ils auraient notamment du mal à adapter leur comportement à un environnement et à une situation, ce qui entrave leur indépendance.

Vers un meilleur diagnostic du TDAH chez les enfants autistes

Publiée dans le Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, la première étude s’est intéressée à la capacité d'adaptation des enfants souffrant d’autisme et de TDAH, mesure clé pour avancer de façon autonome à la maison, à l'école et dans la société. Les aptitudes à communiquer sont des exemples de comportement adaptatif. Bon nombre de ces domaines de compétence sont souvent altérés chez les enfants autistes. Des études antérieures avaient d'ailleurs déjà observé que les enfants autistes et souffrant d’un TDAH présentent des troubles du comportement adaptatif plus importants que ceux ne souffrant pas de TDAH.

"À l'aide d'une étude cas-témoin, nous voulions savoir si les symptômes du TDAH étaient associés au comportement adaptatif", explique Benjamin Yerys, psychologue au Département de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHOP et auteur principal de cette étude. "Cette étude est également la première à examiner si cette relation entre les symptômes du TDAH et les comportements adaptatifs est présente en milieu scolaire. Car montrer cette relation dans plus d'un contexte est essentiel pour démontrer les effets profonds du TDAH sur le fonctionnement d'un enfant."

Les chercheurs ont découvert que les symptômes du trouble du déficit de l’attention/hyperactivité peuvent prédire le niveau de la capacité d'adaptation des enfants autistes. Et ce, même en tenant compte d'autres facteurs importants comme l'âge, le sexe, le QI et les symptômes de l’autisme. L'étude a montré que cette relation était présente à la maison et à l'école.

Des connexions plus faibles dans deux réseaux cérébraux

Dans son autre étude, publiée dans Biological Psychiatry : Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, le Dr Yerys explique avoir trouvé de nouvelles preuves que des connexions fonctionnelles plus faibles dans deux réseaux cérébraux sont liés aux symptômes du TDAH chez les enfants autistes. Une première !

"Pour faire avancer cette recherche, nous devons définir des profils cérébraux et comportementaux liés au contrôle cognitif et à d'autres processus clés du cerveau qui sous-tendent les symptômes du TDAH dans le contexte de l'autisme", détaille le chercheur. "Ce faisant, nous pouvons établir différents traitements ou ensembles de traitements pour les différents profils du TDAH dans la population autiste. Nous espérons qu'une approche plus personnalisée du traitement donnera de meilleurs résultats à long terme et d'une meilleure qualité de vie."