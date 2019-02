Existe-t-il des fantasmes sexuels anormaux ?

Avoir des rapports sexuels à plusieurs, être déguisé, utiliser des accessoires ou encore se faire plaisir dans un lieu public font partie des fantasmes les plus fréquents, autant chez les hommes que chez les femmes. Pour autant, quels sont les fantasmes anormaux ou déviants ?

Que dit la psychiatrie ?

Pour le manuel diagnostique des troubles mentaux (le DSM 5), le simple fait de fantasmer sexuellement peut être considéré comme une déviance sexuelle ou une paraphilie. Cependant, la distinction doit être faite entre l'imaginaire et ce qui est vraiment réalisé.

La plupart des fantasmes, même s'ils incluent des scénarios sexuels différents de la pratique réelle, ne resteront que des fantasmes et ne seront jamais réalisés.

De quoi fantasme-t-on ?

D'après les résultats d'une étude statistique canadienne ayant interrogé 799 femmes et 717 hommes sur leurs fantasmes, les résultats montrent que seuls 2 fantasmes sur 55 sont jugés déviants, à savoir la zoophilie et la pédophilie. Ils ne sont mentionnés que par 2,3%, ou moins, des participants.

Parmi les autres résultats, 9 fantasmes sont jugés inhabituels et sont mentionnés par 15,9 % ou moins des participants, hommes et femmes confondus : uriner sur son partenaire, porter des vêtements du sexe opposé, forcer une personne à avoir des rapports sexuels, fréquenter des prostituées, ou encore avoir des rapports homosexuels alors que l'on est hétérosexuel.

Finalement, y a-t-il vraiment des fantasmes anormaux ?

Même s'il est très difficile de définir exactement ce qu'est un fantasme déviant, on peut toutefois admettre que l'implication d'une personne non consentante, d'enfants, de viol, de torture ou de bestialité sont des choses qui peuvent mener vers des actes répréhensibles par la justice et qui dépassent la normalité.

En savoir plus : Christian C Joyal, Amélie Cossette, Vanessa Lapierre. ”What exactly is an unusual sexual fantasy”,Journal of Sexual Medicine, 31 octobre 2014.