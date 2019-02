Obésité : le by-pass peut venir à bout du diabète

Une nouvelle étude publiée dans Diabetologia a révélé que les trois quarts des personnes obèses atteintes de diabète de type 2 qui ont eu un pontage gastrique Roux-en-Y (bypass) ont vu leur hyperglycémie chronique commencer à disparaître.

Au cours des 30 dernières années, la chirurgie bariatrique est devenue un traitement courant de l'obésité, notamment pour les personnes qui souffrent de pathologies associées. Le bypass est par exemple l’opération reine pour les personnes souffrant à la fois d'obésité et de diabète de type 2.

65% des patients avec bypass ont vu leur diabète entrer en rémission

L'équipe de recherche a travaillé sur un groupe de 1111 Danois atteints de diabète de type 2 s’étant fait poser un bypass entre 2006 à 2015, et les a comparés à une cohorte de 1074 patients atteints de diabète de type 2 non opérés.



Au cours des 6 premiers mois suivant l'opération, 65% des patients avec bypass ont vu leur diabète entrer en rémission. Ce taux est passé à 74% après 6 à 12 mois et est demeuré supérieur à 70% pour chaque nouvelle période de 6 mois au cours des 5 premières années suivant l'intervention. Parmi ceux qui étaient en rémission au cours de la première année du suivi, 6%, 12%, 18% et 27% avaient fait une rechute après respectivement 2, 3, 4 et 5 ans. 73% des patients en rémission après un an étaient donc encore exempts de la maladie cinq ans après leur opération.



Les prédicteurs d'une plus grande probabilité de succès comprennent le fait que le patient soit de sexe masculin, jeune, avec un bon contrôle glycémique. "Les résultats de cette étude s'ajoutent à l'ensemble croissant de données probantes sur les effets de la chirurgie bariatrique", concluent les auteurs. Ils ajoutent cependant : "il existe un risque important de rechute du diabète de type 2, qui doit être pris en compte lors du conseil aux patients et de la planification des soins post-opératoires".

Le taux de chirurgies bariatriques a été multiplié par 2,6 en France

La moyenne des pays de l’OCDE est de 19,5% d’obèses. Les Etats-Unis, le Mexique, la Nouvelle Zélande et la Hongrie sont les pays les plus touchés avec respectivement 38, 2, 32, 4, 30,7 et 30% d’obèses. Le Japon, la Corée, l’Italie et la Suisse sont les pays les moins touchés avec 3, 7, 5, 3, 9, 8 et 10,3% d’obèses. L'obésité en France touche 15,8 % des hommes et 15,6 % des femmes. Plus globalement, 1 Français sur 2 est en surpoids, soit 56,8% des hommes et 40% des femmes.



De ce fait, le taux de recours à la chirurgie bariatrique a été multiplié par 2,6 en France entre 2008 et 2014. En 2014, 45 474 patients, dont 65,6% atteints d'obésité morbide, ont bénéficié d'une chirurgie bariatrique, avec une prédominance de femmes opérées, à un âge moins avancé que les hommes.