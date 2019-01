Les bonnes habitudes peuvent améliorer le moral au quotidien

Que ce soit le stress, la fatigue, les problèmes, le manque de sommeil, ou une alimentation déséquilibrée, de nombreuses causes peuvent être à l'origine d'une baisse de moral. La nouvelle année est l’occasion de prendre de bonnes habitudes pour se sentir moins déprimé et surtout plus heureux.

Identifier l'origine du coup de blues

Une baisse de moral passagère peut être causée par un événement de vie douloureux, des problèmes à régler, ou un stress plus important. Identifier la ou les causes permet de prendre du recul et d'agir en conséquence.

Que faire en pratique ?

L'environnement et les habitudes impactent considérablement le moral au quotidien. En mettant en place des actions bénéfiques pour soi, il est possible de se sentir mieux et de façon durable :

Faire du sport pour améliorer les pensées positives grâce à l'endorphine, l'hormone du plaisir (marche, vélo, course à pied, danse, yoga...) ;

Faire attention à son sommeil en ayant une régularité des heures de coucher et de lever ;

Adopter une alimentation équilibrée et variée ;

Manger du chocolat noir ou des bananes qui contiennent de la sérotonine, une hormone impliquée dans le bonheur ;

Être entouré de personnes bienveillantes avec qui vous entretenez des relations sociales de qualité et une entraide ;

Écouter de la musique ou pratiquer une activité artistique ou culturelle ;

Prendre du temps pour soi, faire des pauses dans son travail, se reposer ;

Réfléchir à ses objectifs de vie ;

Méditer, faire des activités de relaxation.

C'est en veillant jour après jour à avoir de bonnes habitudes pour son moral que vous pouvez améliorer votre bien-être en général et vous sentir plus heureux dans votre vie personnelle, professionnelle et familiale.

Si malgré les changements de vie mis en place la déprime perdure, un bilan médical s'impose et parfois une prise en charge par un professionnel comme un psychiatre ou un psychologue.

En savoir plus : Raj Raghunathan "Toi qui es si brillant tu peux aussi être heureux !: 7 mauvaises habitudes à perdre 7 bonnes habitudes à prendre", Edition Broche.