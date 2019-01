Voici une application pour développer votre concentration et augmenter votre attention

Alors que les écrans ont pris une place prépondérante dans notre vie, souvent au détriment de nos capacités cognitives, comment réussir à nous focaliser et à nous concentrer de nouveau ? Des chercheurs du Behavioural and Clinical Neuroscience Institute de l'Université de Cambridge ont peut-être trouvé la solution.

Dans un article publié dans la revue Frontiers in Behavioural Neuroscience, les professeurs Barbara Sahakian et George Savulich affirment avoir mis au point une appli pas comme les autres. Contrairement aux autres applications comme celle de consultation de nos e-mails et des réseaux sociaux qui contribuent à une diminution de notre capacité d’attention, l’appli "Decoder" aide les utilisateurs à améliorer leur concentration.

"Nous avons tous déjà éprouvé le sentiment de rentrer du travail en ayant l’impression d’avoir été occupés toute la journée, mais nous ne savons pas ce que nous avons réellement fait", explique le Dr Sahakian, du Département de psychiatrie. "La plupart d'entre nous passent leur temps à répondre à des mails, à regarder leurs textos, à explorer les réseaux sociaux, bref à essayer de faire plusieurs choses à la fois. Mais au lieu de faire beaucoup de choses, nous avons parfois du mal à accomplir une seule tâche et nous n'arrivons pas à atteindre notre objectif de la journée. Puis nous rentrons chez nous, et même là, nous avons du mal à 'éteindre', à lire un livre ou regarder la télévision sans décrocher de nos smartphones. Pour les tâches complexes, nous devons nous mettre dans le ‘flux’ et rester concentrés."

Une amélioration significative des capacités de concentration

Basé sur les recherches de l’équipe, l’appli Decoder a été évaluée scientifiquement auprès de 75 jeunes adultes en bonne santé. Les participants ont été divisés en trois groupe : le premier a testé Decoder, le deuxième le bingo et le troisième groupe témoin n’a joué à aucun jeu. Les participants des deux premiers groupes ont été invités à assister à huit séances d'une heure au cours d'un mois pendant lesquelles ils ont joué au Decoder ou au Bingo sous supervision.

Les 75 participants ont été testés au début de l'essai, puis après quatre semaines à l'aide du test de traitement rapide de l'information visuelle (RVP) de la Batterie automatisée de tests neuropsychologiques de Cambridge (CANTAB), qui permet de détecter les capacités d’attention et de concentration.

Les résultats de l'étude ont montré une différence significative d'attention mesurée par le VPR. Ceux qui ont joué au Decoder étaient meilleurs que ceux qui avaient joué au Bingo, mais aussi que ceux n’ayant joué à aucun jeu. La différence de performance était significative et comparable, selon les chercheurs, aux effets observés avec des stimulants comme la nicotine ou le Ritaline, un traitement courant du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH).

Pour s'assurer que l’appli Decoder améliorait l'attention et la concentration sans nuire à la capacité de commutation des tâches, les chercheurs ont également testé la capacité des participants grâce à un test neuropsychologique appelé "Trail Making Test". Les participants ayant testé l’appli l’ont tous réussi avec succès.

Decoder, une appli déjà disponible

"Beaucoup de gens me disent qu'ils ont du mal à focaliser leur attention. Decoder devrait les aider à améliorer leur capacité à le faire. En plus des personnes en bonne santé, nous espérons que le jeu sera bénéfique pour les patients présentant un déficit de l'attention, y compris ceux qui souffrent de TDAH ou de traumatisme crânien. Nous prévoyons de commencer une étude sur les patients traumatisés crâniens cette année", explique le Pr Sahakian.

"De nombreuses applications d'entraînement cérébral déjà présentes sur le marché ne sont pas étayées par des preuves scientifiques rigoureuses. Notre jeu basé sur des preuves est développé de manière interactive et le développeur de jeux, Tom Piercy, s'assure qu'il est attrayant et amusant à jouer. Le niveau de difficulté est adapté à chaque joueur et les participants apprécient le défi de l'entraînement cognitif", ajoute le Dr Savulich.

Licencié par Cambridge Enterprise, Decoder est maintenant disponible sur le marché grâce à Peak, un développeur spécialisé dans les applications d’entraînement cérébral. Les chercheurs espèrent ainsi permettre à Decoder de toucher le public le plus large possible. L’appli est désormais téléchargeable sur l’App Store sous le nom de "Peak – Entraînement cérébral".