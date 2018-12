Dépression : se soigner via son Smartphone

Notre smartphone peut faire plus de choses que ce que l’on croit. Une nouvelle étude suggère que des applications seraient aussi efficaces qu’une thérapie en face-à-face pour soigner des dépressions, même sévères. Les résultats de cette recherche américaine ont été publiées dans le Journal of Medical Internet Research.

Des thérapies plus accessibles

Ces dernières années, plusieurs recherches ont montré que la thérapie cognitive comportementale en ligne permettait de soigner la dépression. Qu’elle soit réalisée par internet ou en face-à-face, elle consiste à modifier les schémas de pensée de l’individu pour qu’il parvienne à dépasser les obstacles qui le bloquent.

Réaliser ces thérapies en ligne peut faciliter l’accès aux soins pour certaines personnes : il n’y a plus de problèmes de distance géographique, dans le cas où la personne se trouve dans un désert médical, le coût du traitement est moins élevé, l’insuffisance de praticiens n’est plus problématique. Certains patients refusent de consulter à cause d’une gêne voire d’une honte d’aller chez un professionnel de la santé mentale, le fait de consulter en ligne peut les aider à dépasser cette barrière.

Une efficacité constante quel que soit le niveau de dépression

L’équipe de recherche a compilé les résultats de 21 recherches sur les thérapies cognitives comportementales et démontré que lorsque elles sont réalisées via une application, elles sont efficaces pour toutes les dépressions qu’elle soit légères, modérées ou sévères. La thérapie réalisée avec un professionnel de santé et les traitements médicamenteux demeurent nécessaires pour un grand nombre de patients, mais les nouvelles technologies pourraient améliorer l’accès au soin.

En France, la médecine connectée se développe. 4 départements testent les psychothérapies en ligne depuis le mois d’avril. Il ne s’agit pas d’une application : les patients consultent le praticien grâce à leur webcam. Ces séances sont remboursées à 100 % par l’Assurance maladie. Si l’expérience fonctionne, ces consultations pourraient se généraliser.