Comment faire durer son couple ?

Un couple, c'est non seulement la rencontre entre deux personnalités différentes, mais aussi des attentes, des envies et des opinions propres à chacun. Penser que les couples qui durent ne connaissent pas le conflit ou le ressentiment est faux. Au contraire, c'est la façon de gérer ces désaccords et la personnalité de chacun qui comptent pour durer.

Bien choisir son partenaire

Les couples qui durent sont des couples qui éprouvent une sincère estime l'un pour l'autre, et qui partagent des valeurs et des goûts communs. Bien choisir son partenaire c’est se sentir à l’aise de partager ses envies, ses opinions ou ses fantasmes, se sentir soutenu quoi qu’il arrive, avoir confiance en lui et maitriser sa jalousie, ressentir une certaine admiration et construire des projets communs.

Parler et communiquer

On ne le répétera jamais assez, la communication dans un couple est un élément essentiel qui permet non seulement de durer, mais aussi d'entretenir une relation de complicité et d'affection.

Les couples qui durent n'ont pas à deviner ce que l'autre pense puisque les besoins, les émotions et les griefs sont exprimés clairement.

Garder une individualité

L’amour idéal est loin d’être un amour fusionnel. En conservant son individualité à travers des centres d’intérêt et des activités différentes, chaque partenaire enrichit le couple de son expérience et le stimule sur la durée.

Savoir faire des compromis

Pour faire durer son couple il est préférable de ne pas se demander qui a tort ou raison mais de trouver les compromis qui mettent chacun d’accord. En respectant le point de vue de l’autre, aucun des deux partenaires ne prend le dessus. Cet effort d’égalité est essentiel pour que chacun se sente suffisamment à l’aise, s’exprime et argumente pour trouver des solutions ensemble.

