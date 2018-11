Reblochon contaminé : 14 personnes infectées à la salmonelle en Haute-Savoie

Le mois de novembre coïncide souvent avec le retour des plats hivernaux. Parmi eux, la tartiflette tient une bonne place, mais gare à l’origine du reblochon. En Haute-Savoie, 14 personnes ont été contaminées à la salmonelle après avoir ingéré ce type de fromage. L’entreprise qui le produit rappelle tous les lots.

[#AlerteSanitaire] - Risque de contamination de #Reblochons par une salmonelle : par précaution, des reblochons de la Société Fromagerie de la Tournette estampillés 74.128.050 sont rappelés ????https://t.co/bRkiwmcGrA pic.twitter.com/z4tTYd0i5b — Alim'Agri (@Min_Agriculture) 24 novembre 2018

14 adultes contaminés

La Fromagerie de la Tournette est installée à Fillinges en Haute-Savoie. Dans un communiqué publié samedi, l’entreprise explique qu’elle a décidé "par mesure de précaution de retirer de la vente et de rappeler certains reblochons entiers et demi-reblochons au lait cru fabriqués sur (son) site". Les 14 personnes contaminées sont toutes adultes et sont maintenante rétablies d’après Santé Publique France.

Attention aux plus fragiles

Chaque année, il y a environ 1, 5 millions de cas d’intoxications alimentaires. Parmi eux, la salmonellose est la première cause de décès et la deuxième cause d’hospitalisation. Elle se caractérise par le développement de salmonelle dans les intestins, une bactérie qui se trouve dans les aliments lorsque les conditions d'hygiène ne sont pas respectées.

La contamination à la salmonelle se manifeste par des troubles gastro-intestinaux (crampes au ventre, diarrhée, nausée, etc) et parfois par de la fièvre dans les 48 heures après l’ingestion du produit contaminé. Elle peut être dangereuse, voire mortelle, chez les sujets les plus fragiles : enfants, personnes âgées ou personnes immunodéprimées. Dans tous les cas, il n'est jamais recommandé de donner à ces personnes du lait cru ou du fromage à base de lait cru.

Un numéro d’urgence pour les consommateurs

Plusieurs marques ont commercialisé les reblochons : Reflets de France (groupe Carrefour), Itinéraires des Saveurs (groupe Intermarché), Metro Chef (groupe Metro), etc. Les lots contaminés portent la marque sanitaire FR 74.128.050 CE et leur date limite de consommation est comprise entre le 17 novembre et le 16 décembre. La liste complète est disponible sur le site du Ministère de l'agriculture.

Si vous possédez l’un de ces produits, il faut le détruire ou le rapporter en magasin pour être remboursé. L’entreprise La Fromagerie de la Tournette met à disposition un numéro de téléphone pour les consommateurs : le 0800 94 01 64, joignable de 8h à 19h.