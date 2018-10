Moustiques : l'Europe donne son feu vert pour un vaccin contre la Dengue

Vendredi 19 octobre, le laboratoire pharmaceutique français Sanofi a rendu public la décision de l'Agence européenne du médicament (EMA), qui a donné son feu vert pour la commercialisation du Dengvaxia, un vaccin préventif contre le virus de la dengue. Transmis par les moustiques, cette maladie fait des ravages dans les régions tropicales, notamment dans plusieurs territoires d'outre-mer français, comme les Antilles, la Polynésie française et l'île de la Réunion.

Conformément à l'avis positif du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA, l'administration du Dengvaxia est recommandée aux personnes âgées de 9 à 45 ans ayant déjà été infectées par le virus et vivant dans des zones d’endémie. "L’autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne est attendue en décembre 2018", a indiqué Sanofi.

Scandale sanitaire aux Philippines

Le Dengvaxia est actuellement déjà autorisé dans une vingtaine de pays visés par l'épidémie de Dengue, comme le Brésil, le Mexique ou les Philippines. Premier vaccin au monde pour prévenir la dengue, le produit de Sanofi s'est retrouvé au coeur d'un scandale sanitaire en 2017.

En février dernier, le gouvernement philippin a établi un lien entre trois récents décès et le vaccin anti-dengue du laboratoire français Sanofi. Fin novembre, le laboratoire avait publié un communiqué mentionnant des écarts de performance à propos de son vaccin Dengvaxia et reconnu qu’il pourrait présenter des risques pour les personnes encore jamais atteintes par la maladie. Les Philippines avaient alors suspendu leur campagne nationale de vaccination, mais 733 000 enfants avaient eu le temps de recevoir le vaccin.

50 millions de cas de Dengue par an

Deux mois plus tard (avril 2018), l'Organisation Mondiale de la Santé s'est penchée sur le Dengvaxia. L'institution des Nations Unies a recommandé de tester chaque patient individuellement afin de s'assurer s'ils ont pas déjà été exposés au virus auparavant.

Selon Sanofi, le vaccin Dengvaxia a été évalué "dans le cadre d’études cliniques ayant inclus plus de 40 000 personnes dans quinze pays, complétées par des études d’efficacité et de tolérance de grande envergure offrant jusqu’à six années de suivi à ce jour".

Également appelée "grippe tropicale", la dengue est une fièvre hémorragique tropicale liée à un arbovirus, transmis par un moustique du genre Aedes. L’OMS estime à 50 millions le nombre de cas annuels dans le monde, dont 500 000 cas de dengue "hémorragique" qui sont mortels dans plus de 2,5% des cas.