Sexualité : ce préservatif pourrait révolutionner les rapports sexuels

Parce qu’ils coupent la spontanéité, les préservatifs restent, pour beaucoup, un moyen de protection contraignant lors des rapports sexuels. Pour résoudre ce problème, des chercheurs américains ont mis au point une nouvelle substance, capable, via l’apport d’une meilleure lubrification, d’apporter un vrai plus aux échanges charnels.



L’idée a consisté à enduire le latex d’une fine couche de polymères hydrophiles. Ces matières, attirées pas l’humidité, se lient aux molécules d’eau naturellement présentes dans les fluides corporels, créant une "une sensation glissante" tout au long des rapports sexuels. Une nouvelle matière chimique fixe les polymères hydrophiles sur le latex.

Naturellement glissant

Une trentaine de volontaires a comparé ce préservatif innovant par rapport à deux autres préservatifs déjà existant. 85% d’entre eux ont préféré l’invention, confirmant son caractère beaucoup plus glissant. "Un préservatif naturellement glissant pourrait être adopté et pourrait augmenter l’utilisation du préservatif parmi des populations qui ne l’utilisent pas systématiquement", se félicitent les chercheurs.



Seuls 11% des hommes inscrits à Victoria Milan, une des plateformes en ligne pour les personnes à la recherche d’aventures extraconjugales, indiquent que les femmes avec lesquelles ils ont une liaison leur font porter un préservatif. Bien qu’il s’agisse de l’une des 10 conditions obligatoires qu’imposent les femmes avant de passer à l’acte, celle-ci n’est donc pas la plus importante.

Mieux se protéger

"Ce pourcentage nous a incroyablement surpris. Ce 11% a été calculé sur un total de 21 pays développés où les gens sont conscients qu’il est important de se protéger durant leurs rapports sexuels, surtout lorsqu’il s’agit de relations extraconjugales, afin de se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles", s’inquiète Sigurd Vedal, fondateur et PDG de Victoria Milan.



Par ailleurs, ce nouveau genre de préservatif pourrait aussi aider les femmes qui souffrent de problème de lubrification suite à des problèmes de santé, comme par exemple ceux liés à la thyroïde. Chez les femmes, l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie sont associées à une libido trop faible, des problèmes d’excitation et de lubrification, des difficultés à atteindre l’orgasme et des douleurs pendant les rapports sexuels.