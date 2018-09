Perdez 5 fois plus de poids grâce à de nouveaux exercices mentaux

Les conseils pour perdre du poids, on les connaît tous. Manger moins, mieux et pratiquer une activité physique. Voilà pour la théorie. Mais en pratique, résister à une plaquette de chocolat ou franchir la porte d’une salle de sport après une longue journée de travail n’a absolument rien d’évident. Des chercheurs viennent pourtant de trouver un moyen efficace pour se motiver : l’imagerie mentale. Ils ont comparé l’impact de deux techniques psychologiques destinées à faire perdre du poids : la "Motivational Interviewing (MI)" et la "Functional Imagery Training (FIT)".

Les images et les sensations

La première approche vise à sensibiliser, via la parole, le patient aux problèmes potentiels causés, aux conséquences vécues et aux risques encourus en raison du comportement en question (ici, le fait de mal s’alimenter et de ne pas pratiquer d’activité physique). La seconde technique a la même optique, mais utilise cette fois les images et les sensations (voir la vidéo ci-dessous).

Le Dr Solbrig et son équipe ont recruté 141 participants ayant un indice de masse corporelle (IMC) d'au moins 25, donc considérés comme en surpoids par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Sur le nombre total de participants, 55 ont suivi la "Motivational Interviewing (MI)" et 59 la "Functional Imagery Training (FIT)". Ils ont tous participé à deux séances, et ont été suivis par téléphone pendant six mois, les appels étant de plus en plus espacés dans le temps.

4,11 kilos en moins

A la fin de l’expérience, les scientifiques ont constaté que les participants qui avaient suivi la "Functional Imagery Training (FIT)" avaient perdu cinq fois plus de poids que les autres. Plus précisément, les membres de ce groupe ont perdu 4,3 centimètres de plus de tour de taille en 6 mois. Cela représente une perte moyenne de 4,11 kilogrammes pour les personnes du "groupe FIT", comparativement à une perte moyenne de 0,74 kilogramme pour celles du "groupe MI".



Encore mieux : au 12e mois, les participants du "groupe FIT" avaient perdu en moyenne 6,44 kilogrammes et ceux du "groupe MI" seulement 0,67 kilogramme. Une différence considérable. "C'est fantastique que ces personnes aient perdu autant de poids grâce à cette méthode, car aucun conseil en matière d'alimentation ou d'activité physique n’a été prodigué au cours de l’expérience", souligne la directrice de l’étude, le Dr Solbrig.

"Ma motivation était d'être là pour ma fille"

Une patiente ayant suivi la Functional Imagery Training (FIT) témoigne : "J'ai perdu ma mère à 60 ans. Etant moi-même âgée de 59 ans et souffrant de divers problèmes de santé, ma motivation était d'être là pour ma fille. Je n'arrêtais pas de penser à porter la robe que j'avais achetée pour la remise des diplômes de ma fille, et les jours où je n'avais vraiment pas envie de faire de l'exercice, je n'arrêtais pas d'imaginer comment je me sentirais".