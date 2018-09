Maladie auparavant secrète et parfois même honteuse, les personnalités n'avaient pas pour habitude de communiquer sur leur cancer. Aujourd'hui, certaines stars n’hésitent plus à l'annoncer sur les réseaux sociaux. Cette démarche, en plus de leur apporter le soutien de leurs fans, met en lumière des maladies fréquentes et les difficultés du combat à mener au quotidien.

"Happy to be alive"

Marcia Cross, la célèbre Bree Van de Kamp, dont on connait la chevelure rousse flamboyante, postait ainsi tout récemment une photo d’elle, les cheveux courts et la moue triste, sous-titrée : "So grateful and happy to be alive but sad that my hair fell out (...) Anyone else have #hairloss due to #cancer? Talk to me. I feel you. Xxoo "("Si reconnaissante et heureuse d'être en vie mais triste que mes cheveux soient tombés (…) Est-ce que quelqu'un souffre de chute de cheveux à cause du cancer ? Parlez-moi. Je vous comprends. baisers"). Ce message posté sur Instagram a suscité 43 036 mentions "j’aime" et de nombreux commentaires de soutien sur le profil de la star.

Des soutiens de partout dans le monde

Avant Marcia Cross, Daniel, un YouTubeur britannique connu sous le nom de PeeWeeToms, annonçait son cancer en phase terminale dans une vidéo qui s’est propagée comme une trainée de poudre sur Internet. Il y expliquait vouloir profiter des derniers moments de sa vie, et avait suscité des milliers de réactions, dont celle du cosmonaute russe Oleg Artemyev, qui lui avait même envoyé un message vidéo en direct de la station spatiale internationale (ISS) !

Pour les fans, apprendre ces nouvelles directement de la part des stars sur les réseaux sociaux leur permet de se sentir impliqués et de laisser un mot de soutien qui aura toutes les chances d’être lu si la star gère elle-même son compte. Cela permet également de partager sur sa propre expérience, de commenter, de soutenir. Soutien qui donne aussi la force aux personnes concernées de continuer le combat, comme en témoignent régulièrement les personnalités publiques après leur rémission.

Une façon d’informer

Parler de sa maladie sur les réseaux sociaux permet aussi aux célébrités d’informer leur public. L’actrice américaine Angelina Jolie avait été la première à parler dans les médias de sa double mastectomie - une ablation des deux seins pour prévenir le risque de cancer du sein dont avaient été victimes sa mère et sa tante. Son intervention avait eu une réelle incidence sur les chiffres de dépistage des cancers du sein. Une étude autrichienne révélait qu’une femme sur 4 en savait plus sur le cancer après l’intervention de l’actrice.

Shannon Doherty, la comédienne de Charmed, utilise elle aussi son compte Instagram pour communiquer sur son cancer du sein. N’hésitant pas à poster des photos d’elle le crâne rasé, dans son lit d’hôpital ou encore rendant hommage au personnel hospitalier.

Cette année également, Geraldine Dormoy, rédactrice en chef de l’Express Style, révélait son cancer du sein avec une série de très beaux textes "Un cancer pas si grave" racontant son dépistage, les doutes, la chimiothérapie... Elle témoignait aussi toute l’année sur son compte Instagram et son blog, donnant même des conseils beauté pour les femmes touchées par la maladie. Elle annonçait enfin il y a deux mois sur son profil Instagram une issue heureuse, et remerciait ses lecteurs.

Ces témoignages humbles et touchants, en plus d’informer les fans ou les lecteurs, permettent aussi de réaliser une réelle prévention grâce à leur retentissement très grand !