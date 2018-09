Grossesse: quelle est la meilleure position pour dormir?

Pas facile de trouver la bonne position pour dormir lors des derniers mois de grossesse : difficulté à trouver une bonne position, réveils intempestifs et parfois même cauchemars…

Choisir la bonne position peut pourtant être un facteur très important pour la santé de la mère et de son bébé.

Eviter de dormir sur le dos

Selon les auteurs de cette nouvelle étude, la plupart des femmes enceintes passent environ 25 % de leur temps de sommeil sur le dos, ce qui peut être un facteur de risque de mortinatalité et d'insuffisance pondérale à la naissance. Cette relation peut être due en partie à une augmentation des troubles respiratoires du sommeil et à la privation d'oxygène pour le fœtus lorsqu'il dort sur le dos

L’étude publiée le 15 août dans le Journal of Clinical Sleep Medicine a porté sur 25 femmes en bonne santé durant deux nuits de sommeil. Les chercheurs les ont observés une nuit où elles dormaient normalement et une autre où elles portaient la Prenabelt, ceinture de grossesse qui permet de rester dans une position de sommeil sur le côté.

Des résultats probants

Les résultats montrent que le temps médian passé sur le dos est passé de 48,3 minutes pendant la nuit témoin à 28,5 minutes pendant la nuit d’intervention grâce à cette ceinture.

Les chercheurs ont parallèlement observé une amélioration des paramètres physiologiques maternels et fœtaux pendant la nuit de l'intervention, avec une augmentation de la saturation minimale médiane en oxygène de la mère, moins de désaturations maternelles en oxygène et moins de décélérations de la fréquence cardiaque fœtale.

Amélioration des paramètres physiologiques

Pour la chercheuse principale de l’étude, Jane Warland, PhD, professeure agrégée à la School of Nursing and Midwifery de l'Université d'Australie-Méridionale à Adélaïde. "Nos résultats suggèrent que les femmes peuvent dormir confortablement en portant un dispositif autour de la taille qui les empêche de dormir sur le dos ".

Elle rajoute : "L'utilisation de la thérapie positionnelle pour éviter à la femme enceinte de dormir sur le dos peut réduire le sommeil dans cette position en fin de grossesse et avoir des effets bénéfiques sur la santé maternelle et fœtale, avec un impact minimal sur la perception maternelle de la qualité du sommeil et du temps de sommeil".

Les auteurs de l’étude ont bien spécifié que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour explorer plus en profondeur les risques et les avantages de la thérapie positionnelle en fin de grossesse.