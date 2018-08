Un lot de fromages au lait de chèvre de l'appellation "Pélardon" a été rappelé, en Lozère. Les produits commercialisés par la société Mounier (à Quézac en Lozère) seraient liés à une contamination bactérienne de type salmonelle, capable de provoquer des toxi-infections alimentaires. C'est ce qu'ont indiqué les ministères de l'Agriculture et de la Santé, à l'origine de cette demande.

20 cas de salmonelloses identifiés

Commercialisés depuis le 21 juillet, les fromages ont été retirés de la vente le 10 août. "Les investigations menées par les autorités sanitaires ont permis de mettre en évidence plusieurs cas de salmonelloses humaines "en lien avéré avec la consommation de ces pélardons (...) À ce jour, une vingtaine de cas a été recensée. Toutes les personnes concernées vont bien", précise la Direction Générale de la Santé dans un communiqué publié le 24 août.

Si certains fromages sont déjà en votre possession, le ministère de la Santé conseille "de ne pas les consommer et de les détruire, ou de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés", afin d'éviter tout risque de contamination. Pour les identifier, il s'agit des Fromages AOP Pélardon fermier 60g Earl Mounier Thierry (Numéro d'agrément de l'établissement producteur: FR 48.122.011 CE - Numéros de lot: tous les lots compris entre le 24/06/2018 et le 29/07/2018 - DLC ou DLUO: toutes les DLC comprises entre le 24/08/2018 et le 29/09/2018).

Quels sont les symptômes de la salmonellose ?

La salmonellose se caractérise par le développement de salmonelle dans les intestins, une bactérie qui se trouve dans les aliments lorsque les conditions d'hygiène ne sont pas respectées. Les symptômes d'une salmonellose sont le plus souvent associés à ceux des toxi-infections alimentaires : crampes au ventre, diarrhées, nausées, vomissements... et dans certains cas, une grande fatigue et de la fièvre.

Selon Santé publique France, les intoxications alimentaires, ou "infections d’origine alimentaires", représenteraient chaque année environ 1,5 millions de cas et entraîneraient plus de 17 000 hospitalisations et plus de 200 décès. Les principales causes d’infections sont virales, mais les Salmonelles sont la 1ère cause de décès et la 2e d'hospitalisation.