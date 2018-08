Algérie : plus de 40 cas de choléra détectés, au moins un mort

Plus de vingt ans après le dernier cas recensé, le choléra frappe à nouveau l’Algérie. Depuis 1996, personne n'avait contracté la maladie, et la dernière épidémie remonte à 1986 (elle avait fait 4 500 morts). Cette fois, le ministère de la Santé a reconnu 41 cas et un mort, et affirme que la situation est maîtrisée.

Une situation sous contrôle d’après les autorités

Selon les autorités algériennes, les cas de choléra sont limités à quelques familles, et la situation serait sous contrôle. Le gouvernement écarte la piste d’une contamination par l’eau. Les personnes seraient tombées malades en consommant des aliments mal lavés. D’après Radio France Internationale, les médias et réseaux sociaux algériens soupçonnent les autorités d’avoir caché des informations sur l'épidémie : jusqu’au 23 août, elles affirmaient que les personnes malades étaient atteintes de gastro-entérites, alors qu’elles avaient été installées dans des blocs isolés.

Une déshydratation qui peut être fatale

L’Organisation mondiale de la santé explique sur son site que le choléra est "une infection intestinale aiguë due à l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés par le bacille Vibrio cholerae". Il est très rare que la contamination se fasse de personne à personne. La maladie provoque des diarrhées abondantes et indolores, qui peuvent provoquer une déshydratation fatale si le traitement n’est pas dispensé à temps. Pour l’éviter, il est recommandé notamment de bien se laver les mains, d'éviter les aliments crus, de faire bouillir l’eau ou la traiter avant de la consommer.

D’autres cas en Afrique

Au Niger, une épidémie de choléra a fait 22 morts cet été, selon BBC Afrique.1300 cas ont été enregistrés en deux mois. D’après Médecins sans frontière, en République démocratique du Congo, le choléra est endémique dans six régions. Depuis juin 2017, la maladie a touché plus de 24 000 personnes et fait plus de 500 morts. D’après l’Institut Pasteur, l’Afrique représente entre 95 et 99% des cas de choléra dans le monde.