Maladie d'Alzheimer : la détecter serait possible grâce à un examen ophtalmologique

Votre état de santé pourrait se lire dans vos yeux. D’après une étude menée par des chercheurs de l’école de médecine de Washington, un examen ophtalmologique pourrait permettre de détecter la maladie d’Alzheimer. Leurs résultats ont été publiés, jeudi 23 août, dans la revue JAMA Ophtalmology.

In the future, a noninvasive eye test may be used to screen older patients for #Alzheimers—years before symptoms occur. https://t.co/QXeYYl7NMI pic.twitter.com/TRD52gwUDv