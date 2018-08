Allergies, asthme, infections : trop d’hygiène peut nuire à votre santé

Les températures sont caniculaires en France depuis plusieurs semaines et pour se rafraîchir, tous les moyens sont bons. Certains d’entre vous augmentent peut-être la fréquence de leur douche pour se rafraîchir mais aussi et par souci d’hygiène. Pourtant trop se doucher peut être mauvais pour la santé, comme un environnement trop propre peut augmenter le risque d’allergie.

Trop d’hygiène = plus d’allergies

La théorie hygiéniste va peut-être bouleverser votre manière de voir les tâches ménagères. Elle repose sur l’idée que notre système immunitaire a besoin de bactéries et de virus car y être confronté lui permet de savoir les combattre. Plusieurs études montrent que les enfants qui vivent dans des milieux trop propres ont plus de risques d’être atteints d’asthme ou d’allergies. Par exemple, grandir à la campagne, où les allergènes sont plus nombreux, réduit de plus de 50% le risque d’asthme, et de 75% celui d’être allergique. La présence d'animaux, porteurs potentiellement de bactéries, réduit aussi le risque d'allergie.

Quelle fréquence pour la douche ?

Selon un sondage BVA-Doméo-Presse Régionale réalisé en 2015 et publié par Presse Océan, 57% des Français prennent une douche tous les jours et 24 % en prennent une un jour sur deux. Les autres se douchent moins fréquemment. Dans un article du journal américain Time, Elaine Larson, une experte en maladie infectieuse, explique que la douche est surtout esthétique, c’est plutôt le lavage de mains qui nous protège véritablement des bactéries.

Trop de douches peut même devenir dangereux pour les personnes dont la peau est très sèche, cela peut favoriser les craquelures et les infections. La douche quotidienne ne serait donc pas nécessaire, du moins, il n’est pas utile de s’asperger de savon tous les jours sur tout le corps. Par contre, il faut bien se nettoyer quotidiennement les zones plus sensibles : parties intimes, pieds, mains, aisselles, visage. D’abord parce que certaines de ces zones peuvent être propices aux mycoses, mais aussi parce que ce sont là que logent les bactéries.

Un risque d'infection vaginale

Dans certains cas, l'hygiène intime peut provoquer des effets indésirables plus ou moins graves. Certains produits abîment la flore intime et peuvent favoriser les infections vaginales. Avant d'utiliser un produit, il faut s'assurer que son pH est neutre pour ne pas dégrader l'équilibre intime. Hygiène parfaite ne veut donc pas dire santé parfaite !