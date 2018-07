Comment notre mémoire nous aide à mieux nous adapter au changement

Personne n’a encore inventé la machine à voyager dans le temps qui nous permettrait de modifier les évènements de notre vie à notre guise mais l’être humain est tout de même capable de se servir de son passé pour mieux gérer son présent. Dans une étude parue le 9 juillet dans le Journal of Experimental Psychology: General, des chercheurs américains montrent à quel point la mémoire des évènements passés aident le cerveau à appréhender les évènements présents et futurs.

Pour en arriver à cette conclusion, Jeff Zacks, professeur de psychologie et de neurologie à l’Université Washington d’Arts et de Sciences à Saint Louis et ses collègues ont montré une série de vidéos à un groupe d’adultes plus ou moins âgés, tous en bonne santé. Dans ces clips, une femme effectuait une série de tâches quotidiennes, faisant la cuisine ou de l’exercice. Une semaine plus tard, les chercheurs ont montré des vidéos quasiment similaires aux participants : seuls quelques détails avaient changés.

Résultat : il s’est avéré que les jeunes avaient beaucoup plus de facilité à percevoir ces changements que les autres. "Cela pourrait expliquer quelques problèmes de mémoire des personnes âgées", explique Zacks qui a déjà mené de nombreuses études sur le sujet.

Pour réaliser celle-ci, il s’est basé sur un modèle qu’il avait mis au point auparavant : la "Event Memory Retrieval and Comparison Theory", selon laquelle le cerveau compare toujours les expériences actuelles à des modèles similaires d’évènements passés.

"La mémoire c’est pour faire mieux la prochaine fois"

Un évènement modèle peut être basé sur des expériences personnelles ou sur des perceptions glanées au fil de conversations avec des amis, de lectures ou de situations vues dans des films. Concrètement, l’évènement modèle d’un mariage sera basé sur les cérémonies auxquelles on a assistées dans le passé ou dans le film Quatre mariages et un enterrement qu’on a vu 20 fois.

Avec cette nouvelle étude, "nous apportons la preuve d’un mécanisme qui explique comment les gens actualisent leurs représentations mémorielles pour faciliter le traitement des changements dans les actions quotidiennes des autres", explique Chris Wahlheim co-auteur de l’étude. Ainsi, les évènements récents s’imbriquent dans les évènements passés, la force majeure de la mémoire étant de nous aider à comprendre ce qui se passe actuellement.

"Notre étude appuie la théorie selon laquelle les prédictions basés sur des évènements passés nous aident à identifier les changements et à comprendre un nouvel évènement", explique Zacks. "Les souvenirs de récentes expériences sont importants car ils peuvent être utilisés pour prédire ce qui se passera ensuite dans des situations similaires et nous aider à mieux gérer ce qui arrive dans le présent". Et de conclure : "La mémoire n’est pas pour essayer de se rappeler. Mais pour faire mieux la prochaine fois".