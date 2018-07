Indonésie : un bébé naît avec deux visages et deux cerveaux

Il a seulement deux mois et sans opération, son espérance de vie est menacée. Gilang Andika, originaire de Batan en Indonésie, est né avec deux visages et deux cerveaux, mais n’a qu’un seul corps et qu’un seul crâne. Les médecins indonésiens affirment qu’ils ne peuvent pas opérer l’enfant. Ce phénomène, appelé diprosopie, est lié à une séparation échouée des deux jumeaux dans l’utérus lors de la division de l’oeuf.

Une opération compliquée et risquée

Dans le cas de Gilang Andika, le deuxième nourrisson ne se serait pas correctement développé dans l’utérus, c’est pourquoi il a aujourd’hui ce deuxième cerveau et ce deuxième visage. Ernilasari Andika, la mère du petit garçon n’a pas été avertie du problème pendant la grossesse. Aucune des trois échographies n’a permis de détecter cette anomalie.

Pour opérer le nourrisson, il faudrait aujourd’hui retirer un cerveau, un visage et une partie de son crâne, mais les médecins affirment aujourd’hui ne pas être capables de réaliser cette lourde intervention. Sans elle pourtant, il a peu de chances de survie. Le Dr Nenden Ismawati, qui s’est occupé du nourrisson jusqu’ici, affirme que des médecins à Jakarta pourraient peut-être opérer l’enfant. Pour l’heure, ils sont toujours en train d’étudier et de discuter ce cas.

Le nourrisson est aussi atteint d’hydrocéphalie, une accumulation excessive de liquide encéphale-rachidien dans les cavités du cerveau. Non soignée, cette pathologie peut provoquer des difficultés d’apprentissage, des troubles de la vision ou de la mémoire ou de l’épilepsie.

Le 36ème cas dans le monde

Ce serait le 36e cas à travers le monde. En Australie en 2014, deux jumelles sont nées avec le même problème comme le relate La Dépêche, elles n’ont survécu que 19 jours. Dans le monde, il y aurait un cas de siamois pour 250 000 naissances.

