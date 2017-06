De longs mois de convalescence

« Erin et Abby sont maintenant prises en charge par l’unité pédiatrique de soins intensifs et étroitement surveillées par nos équipes », poursuit le Dr Jesse Taylor, chirurgien, qui précise que la convalescence des petites sera longue et compliquée.

Durant les prochains mois, leur développement neurologique sera suivi de près. Elles bénéficieront aussi d’une ou deux autres opérations de chirurgie reconstructrice.

Les parents des deux fillettes ont hâte que tout cela se termine. Depuis son accouchement, Heather Delaney ne cesse de faire des allers-retours entre l’hôpital et la maison. Et ses filles n’ont encore jamais vu leur chambre. « Quand nous rentrerons à la maison, nous allons organiser une énorme fête. Elle permettra de célébrer leur arrivée dans notre vie et leur premier anniversaire », a lancé, joyeuse, Heather Delaney.