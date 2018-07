La méditation pleine conscience permet de mieux vivre avec des acouphènes

Généralement simple gêne temporaire et occasionnelle, les acouphènes ou bourdonnements d’oreille caractérisent les sensations auditives (sifflement, grésillement, bourdonnement, bruissement, craquements, …) qui ne sont pas causées par une origine ou un bruit extérieur.

Affectant en moyenne 1 Français sur 4 au cours de sa vie, ces perceptions auditives parasites peuvent aussi malheureusement devenir permanentes, ce qui affecte grandement la qualité de vie puisqu’il peut être à l’origine de stress émotionnel, causer des insomnies, des problèmes de perception auditive ainsi que des troubles de la concentration. Une gêne d’autant plus importante qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun traitement contre les acouphènes.

Une technique semble toutefois faire ses preuves pour atténuer ces bourdonnements d’oreille : la méditation de pleine conscience.

La MBCT, un traitement efficace

Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs britanniques et dont les résultats ont été publiés dans la revue Ear and Hearing, la méditation de pleine conscience serait un moyen efficace de réduire sur le long terme l'acouphène, et ainsi le rendre moins sévère, intrusif et gênant.

De nombreuses cliniques spécialisées dans le traitement des acouphènes utilisaient déjà des techniques de relaxation pour gagner en qualité de vie. "Nous avons comparé la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience (MBCT pour "Mindfulness based cognitive therapy") à la sophrologie, un traitement traditionnel pour les personnes souffrant d'acouphènes chroniques, afin de déterminer si la MBCT était une meilleure option que la pratique actuelle recommandée", explique le Dr Liz Marks, du Département de psychologie de l'Université de Bath et auteure de l’étude.

Au total, 75 patients ont participé à l'essai clinique en suivant des séances de MBCT ou une thérapie de relaxation afin de réduire la sévérité des acouphènes et ainsi diminuer la détresse psychologique, l’anxiété et la dépression qui y sont associés. En parallèle, l’efficacité de la pleine conscience a été testée sur 182 patients souffrant de bourdonnements d’oreille chroniques.

Les résultats sont sans appel. "Le traitement par MBCT a conduit à des réductions significativement plus importantes de la sévérité des acouphènes que le traitement de relaxation, et cette amélioration a duré plus longtemps", explique le Dr Marks.

Son équipe a étudié l’effet de la pleine conscience sur 182 patients souffrant de bourdonnements d’oreille, ce qui constitue "le plus grand échantillon de patients atteints d’acouphènes chroniques à ce jour".

Accepter les acouphènes plutôt que les combattre

Développée à la fin des années 1970 par le Jon Kabat Zin, docteur en biologie moléculaire du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT), la méditation de pleine conscience consiste à porter intentionnellement attention aux expériences internes (sensations, émotions, pensées, états d'esprit) ou externes du moment présent, sans porter de jugement de valeur.

Dans le cas des acouphènes, il s’agit non pas d’essayer de "les combattre" ou de "les repousser", mais au contraire de les "accepter" pour mieux vivre avec. La pleine conscience n'a pas pour but de changer la nature ou le son de l'acouphène, mais la thérapie peut faire en sorte que l'acouphène devienne moins intrusif, au point qu’il ne soit plus un problème.

"La MBCT transforme le traitement traditionnel des acouphènes. Plutôt que d'essayer d'éviter ou de masquer le bruit, elle apprend aux gens à arrêter la bataille avec des acouphènes", détaille le Dr Marks. "L'approche de la pleine conscience est radicalement différente de ce que la plupart des personnes souffrant d'acouphènes ont déjà essayé, et cela peut ne pas convenir à tout le monde, mais nous sommes convaincus que la base de recherche croissante démontre comment elle peut offrir un nouveau traitement passionnant. Nous avons constaté que le traitement traditionnel n'a pas encore été en mesure de les aider et nous espérons que les résultats de nos recherches seront l'une des premières étapes vers l'adoption plus large de la MBCT."