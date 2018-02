Quel est l’intérêt des thérapies de pleine conscience pour traiter les addictions ?

Pratiquer la pleine conscience (« mindfulness » en anglais) au quotidien permet de réduire de façon significative le stress et en particulier les envies de consommer. Accessible à tous, cette thérapie améliore les chances de réussite en complément d'une prise en charge médicale et psychologique.

La pleine conscience pour mieux gérer ses envies

Même avec une prise en charge médicale et médicamenteuse, dans certains cas, il est très difficile d'accepter et de contrôler les envies violentes de consommer, surtout dans les premiers temps qui suivent l'arrêt de la consommation de tabac, d'alcool, de médicament ou de drogue.

La tendance naturelle est de vouloir éviter à tout prix de consommer en éliminant immédiatement ses envies, source d'inconfort et de souffrance. La pleine conscience trouve alors toute sa place pour aider à prévenir les rechutes en observant et acceptant ses émotions sans les juger ni les combattre.

Comment mettre de la pleine conscience dans son quotidien ?

Que ce soit par l'intermédiaire d'un thérapeute, en groupe, en individuel, grâce à une application sur son smartphone ou un livre, il est possible d'acquérir rapidement les bases de la pleine conscience afin de l'appliquer dans son quotidien par étape: commencer par reconnaître sa tendance naturelle à fonctionner en pilotage automatique et son lien avec les envies de consommer et la rechute ; Poursuivre en prenant du recul sur ses émotions pour sortir de ses automatismes ; Réfléchir enfin sur son style de vie en général et la façon dont la pleine conscience peut être intégrée au quotidien.

Il n'est pas nécessaire d'acquérir une technique particulière pour pratiquer la pleine conscience. Accessible à tous, elle se pratique à la fois par des séances de méditation, mais aussi par une prise de conscience du moment présent au quotidien.