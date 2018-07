Les personnes mariées ont moins de risques d'avoir une maladie cardiovasculaire

Aimer fait du bien à votre coeur au sens figuré comme au sens propre. Une étude parue dans le British Medical Journal montre que les personnes mariées ont moins de risques de maladie ou de décès cardiovasculaire que les autres.

55 % de risque en plus de faire une attaque

La recherche compile les résultats de 34 études menées dans quinze pays (Etats-Unis, Japon, Russie, Suède, etc) sur un total de plus de deux millions de participants. Les personnes non-mariées, divorcées ou veuves, ont un risque de maladie cardiovasculaire 42% plus élevé que celui des personnes mariées et un risque de maladie cardiaque coronarienne plus élevé de 16%. Leur risque de faire une attaque est aussi supérieur de 55%. Celui-ci est d'ailleurs plus élevé chez les personnes veuves par rapport aux célibataires et divorcées. Par contre, les personnes divorcées sont plus concernées par le risque de mort par maladie coronarienne.

Cette étude comporte toutefois des limites. Les données n’ont pas été ajustées en fonction de certains facteurs qui peuvent influencer la santé cardiaque comme la stabilité financière, l’aide sociale ou la tolérance aux médicaments.

Pour vivre mieux, vivons heureux

Une autre étude s’est intéressée en 2014 aux liens entre mariage et santé cardiaque. Tous les mariages ne se valent pas : les couples mariés à problème ont 8% de risques de maladies cardiovasculaires en plus par rapport aux couples heureux. Les bénéfices du mariage sur la santé seraient liés au fait que les époux veillent l’un sur l’autre et sont vigilants quant à la santé de leur conjoint (suivi des rendez-vous médicaux, prise des médicaments, etc). A l'inverse, un mariage qui se passe mal peut rajouter des tensions et du stress, néfastes pour la santé.

Le mariage fait grossir

Le mariage n’a pas que des avantages pour la santé. Plusieurs études ont montré que la vie conjugale tend à augmenter le tour de taille. En moyenne, les couples mariés pèsent environ deux kilos de plus que les célibataires. Maternité, meilleure confiance en soi, sorties au restaurant, moins de sport : les raisons sont variées et différentes pour chaque couple. Au bout de quatre ans, cette prise de poids peut aller jusqu’à six kilos. Le mariage allège le coeur, mais pas la ligne !